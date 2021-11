Dzień szacunku dla munduru

Tegorocznym obchodom Narodowego Święta Niepodległości towarzyszy hasło „Dzień szacunku dla munduru”. W 103 jednostkach wojskowych w Polsce będzie można dowiedzieć się czym jest mundur dla żołnierzy, co oznaczają kolory i krój, a także co to jest np. gapa czy beretka. Elblążan do odwiedzin zaprasza 16. Pułk Logistyczny. Świętujmy 11 listopada razem!

103 jednostki wojskowe, bo w tym roku przypada 103. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. „Dzień szacunku dla munduru” ma przypomnieć o wkładzie żołnierzy w walkę, a także ma przybliżyć, jaką wartość ma dla nich mundur. Elblążan do odwiedzin zaprasza 16. Pułk Logistyczny. W godz. od 10 do 15 będzie można porozmawiać z żołnierzami, obejrzeć mundury różnych Rodzajów Sił Zbrojnych, dowiedzieć się, dlaczego taki, a nie inny krój mają mundury pilotów czy marynarzy, kiedy żołnierze występują w mundurze galowym, a kiedy w polowym oraz co oznacza gapa czy beretka. W jednostce wojskowej przy ul. Łęczyckiej 10-12 będzie równie można obejrzeć nowoczesny sprzęt wojskowy będący na wyposażeniu 16plog. Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek w czasie wizyty. Osoby odwiedzające powinny mieć przy sobie zaświadczenia o szczepieniu przeciw COVID – 19, a pozostałe otrzymają do wypełnienia ankietę o stanie zdrowia. Dodatkowo należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem potwierdzający polskie obywatelstwo.

16. Pułk Logistyczny