Tour de Konstytucja PL miał dziś (3 lipca) swoją kolejną odsłonę w Elblągu. Jednym z elementów wydarzenia była „uwspółcześniona rekonstrukcja” procesu Edwarda Kuhna, który w 1827 roku zamordował Annę Zaymer. Zobacz zdjęcia.

Trochę historii

Było to tak... 24 września 1827 roku w Elblągu, w okolicy dzisiejszej ul. Żuławskiej, czeladnik stolarski Edward Kuhn zamordował Annę Zaymer. Tłem morderstwa było nic innego jak sprawy uczuciowe. Urodziwa Zaymer, pracująca w charakterze pomocy domowej dla rodziny Kuhna, romansowała z młodym Edwardem, jednocześnie chcąc przyjąć oświadczyny jej ojca. Planem podzieliła się z kochankiem, co oczywiście poskutkowało awanturą. Wzburzony Edward Kuhn niedługo później pożyczył strzelbę, wystrzelił z niej do Zaymer, po czym kilka razy ranił ją jeszcze nożem...

Kuhn za morderstwo został skazany na śmierć. Wyrok wykonano w Elblągu w 1829 roku niedaleko dzisiejszej ul. Kasprzaka. Był to jeden z ostatnich wyroków śmierci wykonanych przy użyciu łamania kołem. Kat pozbawił Kuhna życia jednym uderzeniem, podczas egzekucji na zawał zmarł ojciec skazańca...

Proces niemal 200 lat później

Kuhn był sądzony także dziś (3 lipca) na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego, tym razem według współczesnej procedury karnej. Do udziału w inscenizacji zaproszono widzów, którym pomagali oczywiście specjaliści w zakresie sądownictwa.

- To zła kobieta była – mówił o Annie Zaymer oskarżony. Podkreślał, że był w niej zakochany i działał w emocjach. Wyraźnie plątał się też w swoich zeznaniach...

Przesłuchano świadków zdarzenia, a więc siostry młodego Kuhna. Towarzyszyły one Annie, gdy wszystkie wracały od dojenia krów. Opowiadały o relacjach z niedoszłą macochą, która miała się rządzić i wywyższać będąc w domu Kuhnów. Młodsza siostra podkreślała, że nie wie, dlaczego jej brat zabił kobietę...

- To dobry, pracowity chłopak – mówił z kolei ojciec oskarżonego. Podkreślał, że nie wiedział nic o uczuciu łączącym Annę i Edwarda.

Biegły sądowy wskazywał, że działania oskarżonego wynikały z ogromnych emocji, które "przeważyły nad rozumem". Policjant, który był na miejscu zdarzenia, został przez prokuratura oskarżony o zaniedbanie obowiązków służbowych. Znajomy Edwarda, który pożyczył mu strzelbę, wskazywał, że nie wiedział, że broń posłuży do zabójstwa, oskarżony miał ją wykorzystać do przestraszenia dzików...

Obrona prosiła o łagodny wymiar kary i wskazywała na młody wiek i uczuciowe motywacje oskarżonego, który oczywiście przyznał się do popełnionych mu czynów. Prokurator domagał się nawet powieszenia sprawcy, jednak to we współczesnych realiach prawnych nie jest przecież możliwe. Po wysłuchaniu świadków i biegłego sąd udał się na naradę, by podjąć decyzję...

- Oskarżonego Edwarda Kuhna uznaję za winnego tego, że w dniu 24 września 1827 r. w Elblągu, działając z zamiarem bezpośrednim, zabił Annę Zaymer w ten sposób, iż oddał do niej jeden strzał z broni palnej oraz zadał jej siedem ciosów za pomocą noża w klatkę piersiową, co skutkowało zgonem pokrzywdzonej – podał przewodniczący składu sędziowskiego. Kuhn został skazany na 15 lat pozbawienia wolności. Postanowiono też, że na poczet kary zaliczone zostanie tymczasowe aresztowanie skazanego. Na rzecz Skarbu Państwa nastąpił przepadek dowodu rzeczowego, noża. Strzelba wróciła natomiast do właściciela. Oskarżony został zwolniony z kosztów sądowych rozprawy...

Fot. Mikołaj Sobczak

- Oskarżony w złożonych w sprawie wyjaśnieniach przyznał się do czynu zasłaniając się częściowo niepamięcią – uzasadniał wyrok sędzia. Podkreślał, że nie ma wątpliwości co do związku działań Kuhna ze śmiercią pokrzywdzonej. - Pobudką działania oskarżonego były zawiedzione uczucia – kontynuował. - Oskarżony darzył miłością pokrzywdzoną, planował z nią wspólną przyszłość. Dzień przed dokonaną zbrodnią dowiedział się jednak, że Anna Zaymer przyjęła oświadczyny jego ojca – wskazywał. Dodał, że sąd nie podziela zdania obrony co do dokonania czynu w afekcie, ponieważ o zaplanowaniu morderstwa świadczy to, że w strzelbę zaopatrzył się dzień wcześniej, co więcej miał ze sobą aż dwa niebezpieczne narzędzia. Podobnie sąd nie podzielił opinii biegłego, że sfera emocjonalna przeważyła nad rozumową w chwili popełnienia czynu. - Opinia biegłego jasno wskazuje, że oskarżony był poczytalny – brzmiało uzasadnienie. Co więcej, oskarżony nie rozmawiał z pokrzywdzoną przed popełnieniem czynu, a od razu ją zaatakował. Jednocześnie sąd nie uznał, że było to morderstwo popełnione ze szczególnym okrucieństwem. - Zdaniem sądu śmierć pokrzywdzonej nastąpiła w krótkim czasie po zdarzeniu, trudno twierdzić, żeby oskarżony zadawał jej jakieś nadmierne cierpienia – kontynuował sędzia. - Mówiąc kolokwialnie chciał mieć pewność, że nie przeżyje.

Sąd mógł też przyznać karę do 25 lat pozbawienia wolności lub dożywocie, jednak wziął pod uwagę młody wiek, brak wcześniejszych konfliktów z prawem, a także przyczyny, dla których popełnił zbrodnię, „oczywiście ze wszech miar naganną”. Wyrok jest nieprawomocny.

Tour de Konstytucja PL

Oprócz inscenizacji procesu kolejna odsłona Tour de Konstytucja PL w Elblągu była okazją do debaty, rozmów czy otrzymania porady prawnej. W programie znalazły się m. in. występy artystyczne..

Tour de Konstytucja PL to „wydarzenie ogólnopolskie dla wszystkich chętnych aktywistów z grup formalnych i nieformalnych, przedstawicieli sądownictwa, prokuratur oraz adwokatury, a także ludzi kultury i innych liderów opinii. Temat przewodni: jakie powinno być państwo obywatelskie w oparciu o wartości konstytucyjne. Wydarzenia lokalne przygotowywane przez miejscowe grupy obywatelskie obejmą: wystąpienia gości, debaty, dyskusje uczestników, gry edukacyjne – czytamy na stronie inicjatywy. Do jej celów należą przybliżenie społeczeństwu doniosłości ustawy zasadniczej, propagowanie wiedzy o prawach i wolnościach obywatelskich, propagowanie wiedzy o powiązaniu praw i wolności zagwarantowanych w Konstytucji z Kartą Praw Podstawowych UE, promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia czy upowszechnianie idei wolontariatu.