Elbląg chce zdiagnozować problemy społeczne

- Informujemy, że w okresie kwiecień–czerwiec br. na terenie Elbląga prowadzone są działania związane z opracowaniem lokalnej diagnozy problemów społecznych w Gminie Miasto Elbląg - informuje UM na miejskiej stronie. Mieszkańcy mogą wziąć udział w specjalnie przygotowanej, anonimowej ankiecie.

Przeprowadzenie badania samorząd zlecił Fundacji Centrum Działań Społecznych z siedzibą w Wieliczce, anonimowa ankieta jest przeznaczona dla osób dorosłych, oddzielną w szkołach będą wypełniać uczniowie. Oprócz wersji online badanie ma być też przeprowadzane przez ankieterów na terenie miasta.

W ankiecie pojawiły się m. in. pytania o stosunek do miejsca zamieszkania i o występujące w mieście problemy społeczne. Nie brakuje kwestii związanych z dostępnością alkoholu i możliwości kupowania i sprzedawania go, korzystaniem z narkotyków, problemów związanych z przemocą domową i cyberprzemocą...

- Wyniki niniejszej ankiety posłużą do wyznaczenia kluczowych kierunków działań podejmowanych przez władze miasta w celu zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu życia jego mieszkańców - informują realizatorzy badania.

Ankietę można znaleźć tutaj.