Elbląg gra z WOŚP. Co będzie się działo?

Najbliższy weekend upłynie w Elblągu pod znakiem 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sprawdź, co będzie się działo.

Przed feriami na rzecz WOŚP grały lokalne sztabiki, organizowane m.in. przez szkoły. Cały czas w Internecie trwają licytacje gadżetów, przekazywanych przez elblążan, o czym pisaliśmy tutaj.

W weekend czas na finał 31. WOŚP, który w Elblągu będzie rozgrywał się w kilku miejscach. W niedzielę, 29 stycznia, główna scena, jak co roku, stanie na starówce. Od godz. 14 wystąpią kolejno takie zespoły jak Karmen, Szalone i Szalone Małolaty, Fumez, Blind Box, The Nierrobers i Etna Kontrabande. Przerwy między koncertami wypełnią licytacje, a całość o 20 zakończy Światełko do Nieba.

Z kolei na Modrzewinie odbędzie się off-road (w godz. 8-15).

W sobotę, 28 stycznia, WOŚP zagra także w Centrum Handlowym Ogrody, gdzie od godz. 12 wystąpią m.in. Diamenty z MDK Elbląg, Blind Box, a także tancerze Destination. Tu również odbędą się licytacje, a wszyscy chętni będą mogli zmierzyć sobie ciśnienie, poziom cukru i sprawdzić swoją wagę w punkcie przygotowanym przez Wojewódzki Szpital Zespolony.

Także w sobotę, w parku Modrzewie, o 8.30 rozpoczną się licytacje gadżetów przekazanych przez elblążan, a o 9 wystartuje – jak co tydzień – parkrun, tym razem połączony z 17. Biegiem WOŚP Policz się z cukrzycą. Udział jest bezpłatny, a każdy uczestnik pokona 5 km biegiem, truchtem lub marszem.

Z Orkiestrą zagra także PTTK Odział Ziemi Elbląskiej i Centrum Informacji Turystycznej. W niedzielę w godz. 12-20 będzie otwarta Brama Targowa, będzie więc okazja do podziwiania Elbląga z punktu widokowego i spotkania z przewodnikami turystycznymi PTTK, którzy chętnie odpowiedzą na pytania dotyczące Elbląga i okolic. Wejście do Bramy Targowej za dowolny „wrzut” do puszki WOŚP.

Sztab główny elbląskiej WOŚP będzie się mieścił w Ratuszu Staromiejskim. W tym roku datki do puszek zbiera 450 wolontariuszy.

Rok temu w Elblągu mieszkańcy zebrali łącznie 423 tys. zł, w całym kraju zebrano ponad 224 mln zł. Jubileuszowy finał miał na celu zebranie funduszy dla okulistyki dziecięcej. Dla kogo gra Orkiestra w tym roku? Tym razem hasło imprezy to "Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!"