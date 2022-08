Elbląska pielgrzymka dotarła do celu

Dziś (11 sierpnia) pielgrzymi z diecezji elbląskiej dotarli do Częstochowy. Na Jasną Górę z Elbląga wyruszali 28 lipca. Zobacz zdjęcia.

- Było pięknie, w czasie pielgrzymki zawsze jest wiele okazji do modlitwy, do rozważania. Na pielgrzymce świetny jest śpiew, dobrze jest też mieć z kim porozmawiać, a tego również nie brakowało - przekazały nam Dorota i Katarzyna, które były kwatermistrzami, a więc odpowiadały za organizację noclegów w jednej z grup.

- Są to długie rekolekcje we wspólnocie, w drodze. Rekolekcje wymagające wiele skupienia, uspokojenia, wewnętrznego wyciszenia. One, te chwile, są potrzebne, aby dotarło do nas na nowo przesłanie Ewangelii zawarte w katechezach, konferencjach – tak o idei pielgrzymowania mówił biskup elbląski Jacek Jezierski, cytowany przez stronę diecezji, podczas rozpoczęcia pielgrzymki.

Tegoroczna pielgrzymka była jubileuszową, trzydziestą w historii diecezji. Odbywała się pod hasłem "Chcemy ujrzeć Jezusa". Z elbląskich parafii wyruszyły trzy grupy, z całej diecezji sześć. Podczas drogi do Częstochowy pątnicy pokonywali dziennie nawet około 40-kilometrowe odcinki. Od 5 do 11 sierpnia trwała też pielgrzymka rowerowa z diecezji elbląskiej.

Pielgrzymi po dotarciu do celu uczestniczyć będą w mszy, Apelu Jasnogórskim i wieczornym czuwaniu modlitewnym.