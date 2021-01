Elbląski duchowny po raz kolejny wsparł WOŚP

Ksiądz parafii polskokatolickiej Kazimierz Klaban po raz kolejny przekazał Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy wszystkie datki, które dostał od parafian podczas mszy. Na tym nie poprzestał, bo do puszki wolontariuszy przekazał kwotę, którą sam zbierał przez cały rok. - Dziś jest wspaniały dzień, gdzie spotykamy się w szczytnym celu. Bądźmy uśmiechnięci na co dzień, mimo że spotykają nas różne problemy - powiedział duchowny. Zobacz zdjęcia.

Można było się spodziewać, że i w tym roku duchowny Kazimierz Klaban zdecyduje się wesprzeć WOŚP. Gdy zrobił to po raz pierwszy, spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem nie tylko w Elblągu, ale także w całej Polsce. Jak sam przyznał nie raz korzystał ze sprzętu zakupionego przez Fundacje Jurka Owsiaka i chociaż takim gestem może się zrewanżować za pomoc - Jurek zawsze staje na wysokości zadania i nie tylko kiedy zbiera na konkretny cel, czy oddział. Wsparł też leczenie na covid, na ten cel przekazał 49 mln. Wiemy, że dziś zbieramy na laryngologię, otolaryngologię, ale nawet jak pieniądze pójdą na inny cel, na to co jest doraźnie potrzebne, to też jest piękne - powiedział duchowny.

Kazimierz Klaban nie poprzestał na tacy zebranej od wiernych, ale sam zdecydował się wesprzeć WOŚP - Od zeszłego roku, zupełnie spontanicznie zacząłem zbierać drobne, które zostawały po zakupach. Wrzucałem je do skarbonki zamykanej na klucz. Klucz schowałem, żeby nie kusiło, trochę się nazbierało i ten datek też zdecydowałem się przekazać od siebie na ten szczytny cel.

W tym roku parafia przygotowała dla wiernych nie tylko słodki poczęstunek. Były też licytacje i nagrody.