Elbląskie morsy wejdą do wody dla WOŚP

Sto elbląskich morsów w niedzielę (12 stycznia) "zagra" dla WOŚP. A dokładniej zanurzy się w wodach Bałtyku. Morsy potrzebują jednak odpowiedniego dopingu, dlatego zapraszają elblążan na plażę w Stegnie do kibicowania.

Tym bardziej, że cel jest szczytny. Będzie ognisko, kiełbaski i poczęstunek. W myśl hasła tego wydarzenia: "Włóż piąteczkę, będziesz miał serduszko na czapeczkę" będzie można wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Impreza rozpocznie się o godz. 10.30, a jej punktem kulminacyjnym będzie kąpiel w wodzie setki morsów (godz. 12). Morsowanie będzie połączone z licytacją przedmiotów. - Ten, kto wylicytuje przedmiot za najwyższą kwotę, zostanie królem i królową morsowania i pierwszy wejdzie do wody – mówi Henryk Kamiński, elbląski mors. - Będzie to radosna kąpiel połączona z muzyką i śpiewem. Zapraszamy elblążan do kibicowania nam i do WOŚP-owania. To najlepsza okazja, by zaczerpnąć świeżego powietrza i zrobić coś dobrego dla innych.