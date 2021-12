Elblążanka wygrała telewizyjne show

Marta Burdynowicz z Elbląga wygrała 12. edycję „The Voice of Poland”. W ścisłym finale elblążanka zaprezentowała swój premierowy utwór pt. „Żaden wstyd”.

W finale telewizyjnego show znaleźli się Rafał Kozik, Wiktor Dyduła, Bartosz Madej i Marta Burdynowicz. W pierwszym etapie elblążanka wraz ze swoja trenerką Justyną Steczkowską zaśpiewała utwór „"Angel" Sarah McLachan. Kolejną piosenką była "I will always love you" z repertuaru Whitney Houston. Po pierwszym etapie z finałem pożegnał się Wiktor Dyduła z drużyny Tomsona i Barona.

W drugim etapie uczestnicy musieli zaśpiewać utwory polskich wykonawców. Marta Burdynowicz zaprezentowała „Odkryjemy miłość nieznaną” Alicji Majewskiej. - "Masz wszystkie zadatki ku temu, żeby stać się divą" – tak występ elblążanki skomentował Tomson, jeden z jurorów.

Po drugiej rundzie z finału odpadł Rafał Kozik.

„Żaden wstyd” - to tytuł premierowego utworu Marty Burdynowicz, który elblążanka zaśpiewała w ścisłym finale „The Voice of Poland”. - swoją piosenkę trzeba umieć zaśpiewać i ty to robisz bardzo, bardzo pięknie. (...) Jestem przekonana, że ten utwór będzie "hiciorem" – powiedziała po występie Sylwia Grzeszczak, jedna z jurorek.

Widzowie poprzez głosowanie sms zdecydowali o zwycięstwie elblążanki Marta Burdynowicz wygrała 50 tys. zł oraz kontrakt płytowy.

- Jako nastolatka marzyła o dużej scenie, udało jej się zamienić fioletowy dziecięcy mikrofon na ten prawdziwy, a studia na Akademii Muzycznej w Gdańsku na wydziale wokalno–aktorskim otworzyły jej kolejne drzwi – czytamy na voice.tvp.pl. Artystka trafiła do obsady Teatru Muzycznego Roma, współpracowała także z Teatrem Syrena, Teatrem Rampa, Teatrem Muzycznym w Poznaniu i Łodzi. Obecnie współpracuje z Teatrem Muzycznym w Gdyni. Można było zobaczyć ją m. in. w musicalach "Mistrz i Małgorzata", "Kombinat", "Rock of Ages", "Piloci", "Zakonnica w przebraniu".

Przypomnijmy, że jedną z wcześniejszych edycji The Voice of Poland wygrała inna elblążanka – Marta Gałuszewska.