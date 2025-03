Elblążanki rozbiły bank z medalami na Ogólnopolskich Eliminacjach do Dance World Cup!

Elbląg może być dumny ze swoich młodych talentów tanecznych. W Ogólnopolskich Eliminacjach do Światowego Finału Konkursu Dance World Cup, które odbyły się 24-25 marca w Krakowie, cztery utalentowane dziewczynki z Elbląga stanęły na podium i zdobyły medale, dając tym samym sygnał, że nasza społeczność nie boi się wielkich scen!

Adrianna Gesek (14 lat), uczennica SP 8, sięgnęła po złoto w tańcu klasycznym, a Antonina Korzeniowska (12 lat), uczennica SP 16, zdobyła dwa złote medale – w tańcu klasycznym oraz neoklasycznym.

Ewa Żyhałko (10 lat), uczennica SP 12 zdobyła złoto w tańcu klasycznym oraz Wyróżnienie Specjalne od Jury za swoją wyjątkową technikę i wyraz artystyczny.

Maja Kurs (10 lat), uczennica SP 16, wytańczyła srebrny medal w tańcu klasycznym, który zapewnił jej miejsce wśród najlepszych.

Wszystkie te wyniki zagwarantowały dziewczynkom upragniony bilet do Światowego Finału Dance World Cup, który odbędzie się w lipcu w Burgos, w Hiszpanii. Sukcesy młodych baletnic to efekt wielu lat ciężkiej pracy, pasji i determinacji. Na co dzień trenują pod okiem pedagoga Aliaksandra Rulkevicha, który z powodzeniem przekazuje im tajniki tańca klasycznego, rozwijając ich talent i technikę.

Te młode artystki nie tylko marzą o wielkiej scenie, ale konsekwentnie do niej dążą. Reprezentują Elbląg z dumą, a ich wyniki w eliminacjach są dowodem na to, że nasze miasto wspiera talenty artystyczne i zapewnia młodym ludziom możliwość rozwijania swoich pasji. Dzięki wsparciu stypendiów artystycznych i organizowanych konkursów, Elbląg staje się miejscem, gdzie talenty mogą się rozwijać, a ich wysiłek i poświęcenie nie idą na marne.

Elblążanki nie boją się wielkich wyzwań, a ich sukcesy są dowodem na to, że z pasją i zaangażowaniem można podbijać światowe sceny taneczne.