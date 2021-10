Elblążanki w ciąży bezpłatnie wypożyczą sprzęt do badania KTG

Urząd Miejski w Elblągu od środy (6.10) rozpoczyna projekt mobilnego badania KTG. Kobiety po 35 tygodniu pojedynczej ciąży i których ciąża jest zagrożona, będą mogły bezpłatnie wypożyczać sprzęt umożliwiający rejestrowanie zapisów KTG w dowolnym miejscu i czasie, zwłaszcza w warunkach domowych. Gdzie i na jakich zasadach można takie urządzenie wypożyczyć?

Od środy ma zacząć w Elblągu działać program "Mobilne KTG". Miasto kupiło dziesięć przenośnych urządzeń Pregnabit, pozwalających na badanie akcji serca płodu, tętna mamy oraz zapis czynności skurczowej mięśnia macicy. Urządzenia będą wypożyczane ciężarnym kobietom, badanie wykonają one w domu. Tak zebrane dane przekazywane będą bezprzewodowo do Medycznego Centrum Telemonitoringu, obsługiwanego przez personel medyczny.

- Jest to program pilotażowy, uruchamiany wspólnie z firmą Nestmedic S.A., która będzie go monitorowała w zakresie telemedycyny. Jesteśmy trzecim samorządem w Polsce, który taki projekt wprowadza. W tej sprawie podjęły działania samorządy Wrocławia oraz Kurowa (powiat puławski). Koszt przedsięwzięcia to 6,5 tys. zł – mówi Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Przenośne urządzenie KTG będą mogły wypożyczyć do domu panie, które są po 35 tygodniu ciąży, a która jest zagrożona. Nie może być to też ciąża mnoga.

- Informacje do Medycznego Centrum Telemonitoriugu są przekazywane przez 24 godziny, przez 7 dni w tygodniu. Pomoc polega na tym, że pani w ciąży, która korzysta z urządzenia są udzielane porady. Jeśli jest taka potrzeba, to zespół z ośrodka telemedycyny wzywa karetkę, aby przetransportować kobietę do szpitala. To program kierowany do pań w pojedynczej ciąży, po 35 tygodniu i ciąża ta jest zagrożona. Uważam, że każda kobieta, która skorzysta z programu będzie się czuła bezpieczniej pod takim nadzorem – mówi Michał Missan, wiceprezydent Elbląga

Co należy zrobić, aby skorzystać z programu?

- Weryfikacja wstępna będzie się odbywała w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Elblągu. Należy zadzwonić pod numer 55 239 30 28 i pracownik departamentu zada trzy pytania wstępne: czy jest pani mieszkanką Elbląga, czy ciąża jest pojedyncza, i który jest to tydzień ciąży. Potem pani dostanie namiar telefoniczny do Medycznego Centrum Telemonitoringu. Tam zostanie przeprowadzona szczegółowa ankieta przez personel medyczny. Ciężarna dowie się, w jaki sposób będzie dostarczone urządzenie, jak i z jaką częstotliwością będzie miała z niego korzystać – wyjaśnia Monika Kurpanik, dyrektor Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych.

Pod numer telefonu 55 239 30 28 można dzwonić od poniedziałku do piątku w godz. 9-13.