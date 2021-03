ESM Sielanka odpowiada na nasz artykuł (Śladem publikacji)

Po publikacji artykułu "Ostre cięcie w Sielance, czyli czas na wiosenne porządki" otrzymaliśmy pismo od Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sielanka. Jego treść publikujemy poniżej.

Sytuacja wskazana w piśmie mieszkanki, z którą Spółdzielnia zapoznała się w artykule „Ostre cięcie w Sielance” nie odpowiada rzeczywistemu stanowi. Już sam tytuł artykułu użyty przez Państwa wskazuje czytelnikowi subiektywne zdanie w opisanej sprawie.

Spółdzielnia corocznie po przeprowadzonych przeglądach w wytypowanych osiedlach realizuje prace modernizacyjne zieleni mające na celu utrzymanie terenów zielonych w poprawnym stanie. W artykule użyto sformułowania, że krzewy posadzono, a aktualnie teren na zapleczu budynku Jaśminowa 20-30 jest w fazie przygotowań do zaplanowanych obsad, które realizowane będą zgodnie z dokumentacją projektową zieleni.

Ponadto w artykule zmieniono nieumiejętnie nazwy materiału roślinnego zaplanowanego do posadzenia oraz nieprawidłowo i nie zgodnie z przekazaną na piśmie przez panią Jolantę Bogdanowicz informacją opisano sposób prowadzenia cięć pielęgnacyjnych i odmładzających, tj. w artykule cyt. „Cięcia niejednokrotnie przewyższają ½ masy zielonej krzewu wraz usunięciem wszelkich suchych, uszkodzonych i chorych pędów …” , w przekazanej przez Spółdzielnię informacji dla redakcji cyt. „Cięcia te polegają na selektywnym skróceniu o 1/3 a w niektórych przypadkach o ½ i więcej masy zielonej krzewu wraz z usunięciem wszelkich suchych, uszkodzonych i chorych pędów.”

Użyte zostało również w treści artykułu jako cytat nieprawidłowe sformułowanie, że cyt. „cięć dokonuje się wczesną wiosną, przed rozkwitem”, natomiast w przekazanej informacji przez Spółdzielnię jest, cyt. „Zabiegi cięcia odmładzającego i pielęgnacyjnego wykonuje się wczesną wiosną tuż na początku wegetacji”.

Trzeba również stwierdzić, że Spółdzielnia otrzymała zapewnienie od autorki artykułu o autoryzacji przed opublikowaniem artykułu. Autoryzacja artykułu pozwoliłaby uniknąć błędów wynikających z nieznajomości tematu.

ESM Sielanka

Od redakcji: Artykuł na temat opisywany w piśmie ESM Sielanka powstał w wyniku interwencji Czytelniczki. Przedstawiliśmy w nim relację Czytelniczki, dając również szansę odpowiedzi ESM Sielanka na poruszane przez Czytelniczkę kwestie. Podczas redagowania odpowiedzi ESM Sielanka doszło do pewnych skrótów, mogących mieć wpływ na odbiór tego tematu przez Czytelników. Dlatego poniżej przedstawiamy w całości odpowiedź pani Jolanty Bogdanowicz, zastępcy kierownika Działu Techniczno-Eksploatacyjnego ESM Sielanka, która wcześniej dotarła do naszej redakcji. Mamy nadzieję, że pozwoli to Czytelnikom uzyskać pełen obraz opisywanej sytuacji:

"W odpowiedzi na zapytanie dotyczące wykonywanych prac wiosennych na osiedlu Różana oraz przy budynku zlokalizowanym przy ul. Jaśminowej 20-30, chcielibyśmy przedstawić następujące informacje.

W roku 2020 została zaplanowana modernizacja zieleni istniejącej zlokalizowanej wokół budynku Jaśminowa 20-30. Modernizacja zakładała : usunięcie drzew i krzewów wyradzających się, zamierających, nie nadających się do przesadzenia oraz posadzenie nowego materiału roślinnego. Prace podzielono na dwa etapy: Etap I wykonany w 2020 r. (przed budynkiem), II Etap zaplanowany na wiosnę 2021 r. (teren za budynkiem).

Obecnie trwające prace mają na celu odmłodzenie zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej krzewów istniejących nadających się do przesadzenia: forsycja, ostrokrzew (Forsythia sp., Ilex sp.) oraz pozostałych krzewów: irga (Cotoneaster sp.). Zabiegi cięcia odmładzającego i pielęgnacyjnego wykonuje się wczesną wiosną tuż na początku wegetacji. Cięcia te polegają na selektywnym skróceniu o 1/3 a w niektórych przypadkach o 1/2 i więcej masy zielonej krzewu wraz usunięciem wszelkich suchych, uszkodzonych i chorych pędów. Cięcie jest konieczne, jeśli chcemy aby przedłużyć żywotność krzewów oraz wyglądały zdrowo, obficie kwitły i owocowały.

Zostały także usunięte krzewy, które mimo corocznej pielęgnacji są w złym stanie zdrowotnym spowodowanym głównie chorobami grzybowymi (m.in. migdałek i weigella (Prunus triloba i Weigela sp.) i zagrażające roznoszeniem chorób pozostałym zdrowym gatunkom drzew i krzewów.

Usunięto drzewa o obw. pnia na wys 0,05 m < 50 cm u których stwierdzono uszkodzenia szyjki korzeniowej, posusz oraz postępujący proces zamierania m.in. wiśnia ozdobna i głóg (Prunus x eminens 'Umbraculifera', Crategus monogyna) zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U.2020 poz.55. z późn. zm.).

Na terenie zaplecza Jaśminowej 20-30 na podstawie inwentaryzacji dendrologicznej zaprojektowano nowe nasadzenia roślinne dostosowane do panujących warunków w ilościach: jaśminowiec wonny (Philadelphus coronarius) 45 szt.; Rosa sp. 27szt.; lilak (Syringa Meyerr) 14 szt.; perowskia (Perovskia atriplicifolia) 98 szt.; jałowiec ( Juniperus sabina) 13 szt. oraz założenie nowego trawnika dywanowego.

Wyżej wymienione prace wykonuje corocznie firma specjalizująca się w pielęgnacji, zakładaniu oraz modernizacji zieleni na terenie ESM Sielanka".