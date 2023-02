\"Fenomen w skali Europy\". Elblążanie oddali hołd żołnierzom AK

"Grot Rowecki", "Bór" Komorowski, "Niedźwiadek" Okulicki – wspomnienia tych pseudonimów i nazwisk nie mogło dziś zabraknać. Tak jak słów o walce, ofierze, patriotyzmie, czy trudnych refleksji o klęsce września 1939 i Powstania Warszawskiego. Elblążanie uczcili dziś (14 lutego) 81. rocznicę utworzenia AK i tych wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Polski. Zobacz zdjęcia.

- 14 lutego 1942 roku naczelny wóz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową - przypomniał Ireneusz Ziemiński, prezes elbląskiego koła Niezależnego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. - Decyzja powstania AK była podyktowana koniecznością scalenia polskich, konspiracyjnych oddziałów zbrojnych i podporządkowania ich rządowi Rzeczypospolitej w Londynie. Utworzona przed 81 laty Armia Krajowa uważana jest za największe i najlepiej zorganizowane wojsko działające w okupowanej Europie – podkreślił.

Ireneusz Ziemiński przypomniał też, że na początku 1942 roku liczba zaprzysiężonych żołnierzy AK wynosiła ok. 100 tys., w lecie 1944 roku już ok. 380 tys. Mówił o bitwach partyzanckich, akcjach sabotażowych czy odwetowych wobec SS, policji, zdrajców i prowokatorów. Całkowite straty Armii Krajowej wynosiły ok. 100 tys. poległych i zamordowanych. 50 tys. żołnierzy wywieziono do ZSRR i uwięziono...

- Cześć i chwała bohaterom Armii Krajowej - podsumował Ireneusz Ziemiński.

Fot. Mikołaj Sobczak

- AK tworzyło zbrojne ramię Polskiego Państwa Podziemnego, które było fenomenem w skali Europy. W żadnym okupowanym kraju nie powstała tak dobrze zorganizowana struktura - mówił Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga. - W naszej wielkiej historii pamiętajmy, że Armia Krajowa to również osobiste przeżycia. Dla ówczesnych młodych ludzi, którzy nie pogodzili się z wrześniową przegraną, AK było najwyższą próbą patriotyzmu, heroizmu i braterstwa – podkreślał.

- Armia Krajowa zrzeszała w swoich szeregach niemal 380 tys. obywateli, ludzi, których wiele różniło, ale łączyło ich poczucie osobistej odpowiedzialności za przyszłość swojego kraju i jeden wspólny cel: wolna ojczyzna - stwierdziła Małgorzata Adamowicz, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej. - Ich determinacja i męstwo w walce o wolną ojczyznę są godne wszelkiego podziwu, dlatego jesteśmy im winni pamięć i wdzięczność – dodała.

Podczas uroczystości tradycyjnie nie zabrakło hymnu państwowego, Apelu Pamięci, salwy honorowej i złożenia wiązanek pod Pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego przez poszczególne delegacje. W obchodach wzięli udział m. in. parlamentarzyści, samorządowcy, urzędnicy, służby mundurowe, a także przedstawiciele szkół, przedszkoli, organizacji i stowarzyszeń.