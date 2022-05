Festyn rodzinny „Budujemy mosty przyjaźni”

W sobotę (28 maja), przy ulicy Sadowej 2, odbędzie się festyn pod nazwą „Budujemy mosty przyjaźni”, organizowany przez Szkołę Podstawową nr 16 w Elblągu. Podczas festynu odbędzie się finał międzyszkolnego konkursu kulinarnego Master Chef i turniej piłki siatkowej. Start imprezy o godzinie 10.

Uczniowie zaprezentują swoje talenty i wraz z całymi rodzinami zmierzą się w konkursach wiedzy i rywalizacjach sportowych. Wszyscy, którzy dołączą do zabawy, będą meli okazję skosztować napary pani Ewy z Ziołowego Dzbanka i wyruszyć na kulinarną podróż do Ukrainy. To nie koniec atrakcji! Festyn poprowadzi Łukasz Gesek.

Festyn organizowany jest w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Do zobaczenia już w najbliższą sobotę!