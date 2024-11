Głosy niepoliczone i unieważnione. Dlaczego?

Na jakiej podstawie prezydent Elbląga unieważnił głosowanie w Budżecie Obywatelskim? Zwróciliśmy się do władz miasta o podanie przepisów, na podstawie których podjęto taką decyzję.

Tegoroczne głosowanie w Budżecie Obywatelskim, o czym już wielokrotnie informowaliśmy, zostało unieważnione. Wątpliwości urzędników wzbudziło 415 oddanych kart do głosowania.

Wysłaliśmy do biura prasowego ratusza prośbę o wyjaśnienia: - Unieważnienie głosowania w Budżecie Obywatelskim na rok 2025 nastąpiło na podstawie kilku przepisów prawa. To między innymi: ustawa z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, uchwała nr XC/304/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z 16 kwietnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy miasta Elbląg konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego, ustawa o ochronie danych osobowych, czy kodeks karny. - odpowiedziała nam Joanna Urbaniak, kierownik zespołu prasowego biura prezydenta.

A bardziej konkretnie:

- art. 7 Konstytucji RP mówiący o działaniu organów władzy publicznej na podstawie i w granicach prawa,

- art. 5a ust. 2-7 ustawy o samorządzie gminnym, który ogólnie określa zasady funkcjonowania budżetu obywatelskiego,

- art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, który wskazuje uprawnienia wójta (burmistrza, prezydenta),

- art. 107 § 1 ustawy o ochronie danych osobowych: „Kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch”

- art. 44 ust 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych definiujące zasady wydatkowania finansów publicznych,

- art. 11 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych definiujący naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako „dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków”.

- art. 270 § 1 Kodeksu Karnego: „Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”

- art. 190a § 2 Kodeksu Karnego: Tej samej karze [pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. - przyp. SM] podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, przez co wyrządza jej szkodę majątkową lub osobistą.

- art. 304 § 2 Kodeks postępowania karnego nakazujący instytucjom państwowym i samorządowym zawiadomienie prokuratury lub policji w przypadku wiedzy o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu oraz podjęcia czynności w celu niedopuszczenia zatarcia śladów i dowodów przestępstwa,

- § 3 Uchwały nr XB/304/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Elbląg Konsultacji Społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego mówiący o tym, że elbląski Budżet Obywatelski jest przeprowadzany zgodnie z harmonogramem

Nie wiadomo, jaki byłby wynik

Nie wiadomo, jaki wpływ na wynik głosowania miało 415 zakwestionowanych kart. - W kwestii ostatecznych wyników głosowania informujemy, że po powzięciu informacji o nieprawidłowościach i podejrzeniu popełnienia przestępstwa system do głosowania i weryfikacji głosów został zamknięty. Nie wszystkie karty papierowe zostały do niego wprowadzone i zweryfikowane. Trudno więc dywagować, ile ostatecznie byłoby oddanych głosów ważnych i które projekty otrzymałyby największą liczbę głosów – wyjaśniała Joanna Urbaniak.

Powtórne głosowanie (na te same projekty, jak w pierwszym głosowaniu) rozpoczęło się 18 listopada, potrwa do 8 grudnia. Można głosować na te same projekty, jak w pierwszym, unieważnionym głosowaniu. - Jak już informowaliśmy zaczynamy prace nad zmianą zasad w kolejnych edycjach BO, tak, aby w przyszłości nie dochodziło do jakichkolwiek nieprawidłowości i nadużyć ze strony osób, które nieuczciwymi metodami chciałyby wpłynąć na wyniki głosowania – napisała kierowniczka referatu.