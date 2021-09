Godkowo zaprasza

4 września (sobota) od godz. 15.00 zapraszamy do wzięcia udziału w Pikniku gminnym „Czym Godkowo bogate".

W programie przewidziane jest wiele atrakcji dla małych, jak i dużych. Konkursy na najpiękniejsze stoisko, dla najbardziej aktywnych sołectw, kulinarny to tylko część tego co dla Państwa przygotowaliśmy. Na dzieci będą czekały dmuchane zjeżdżalnie, animatorzy z przeróżnymi zabawami i konkursami, popcorn, wata cukrowa i wiele innych. Dobre humory, można będzie uwiecznić w fotobudce. Czas umilą Państwu występy lokalnych zespołów, a wieczorem zapraszamy do wspólnej zabawy przy muzyce elektronicznej.