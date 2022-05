Gorąca trzydziestka

30 lat Państwowej Straży Pożarnej na ziemi elbląskiej – taki jubileusz świętowali strażacy i taką wystawę można było oglądać w Centrum Spotkań Europejskich Światowid. Dziś (6 maja), dwa dni po Międzynarodowym Dniu Strażaka, odbył się finisaż wystawy i strażacki festyn na placu Kazimierza Jagiellończyka. Zobacz zdjęcia.

Jak strażacki festyn, to oczywiście strażacka orkiestra, pokazy i szkolenia dotyczące bezpieczeństwa czy prezentacje sprzętu strażackiego, zawsze cieszące się dużą popularnością i to nie tylko wśród najmłodszych. Pojazdy i narzędzia pracy wykorzystywane przez te służby niezmiennie robią wrażenie, nawet oglądane na zdjęciach.

Właśnie, zdjęcia. Te przyozdabiały od 1 kwietnia ściany Centrum Spotkań Europejskich Światowid i pokazywały zróżnicowane działania podejmowane przez strażaków w trakcie poszczególnych akcji. W czasie dzisiejszego finisażu podkreślano, że wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem...

Jak jubileusz, to życzenia, podziękowania i przemowy. W czasie uroczystości głos zabrał mł. bryg. Łukasz Kochan, komendant PSP w Elblągu.

- Te 30 lat, który dzieli nas od momentu powołania (PSP – red.) było czasem wytężonej pracy, ale także czasem dynamicznego rozwoju - podkreślił komendant. - Polscy strażacy są dziś uznawanymi na całym świecie specjalistami z dziedziny ratownictwa, co potwierdza mnogość misji ratowniczych i humanitarnych, w których bierzemy udział – zaznaczył. Przypomniał, że zawód strażaka jest misją i wymaga odpowiednich predyspozycji fizycznych i psychicznych. Dodał, że strażacy PSP wykonują wspólną służbę z Ochotniczą Strażą Pożarną.

- Przy tych fotografiach pochylają się ludzie nie po to, żeby ocenić perfekcję osób, które robią zdjęcia. Myślę, że w tym jest głębsza myśl o tym, co spowodowało to zagrożenie, które jest na zdjęciu – mówił o wystawie Antoni Czyżyk, dyrektor CSE Światowid i przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu. Wskazywał na walor edukacyjny ukazywania pracy strażaków w ramach takiej wystawy.

Fot. Anna Dembińska

- To jak blisko, jak w pewnych zakresach zadań (straż pożarna - red.) współpracuje ze służbą zdrowia, należy zawsze doceniać - mówiła posłanka Elżbieta Gelert (PO), dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Dziękowała też strażakom za profesjonalizm, zwłaszcza w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Podkreślała, że podejmują oni bardzo zróżnicowane działania na rzecz bezpieczeństwa i potrafią pracować przy zagrożeniach występujących zarówno na lądzie, jak i w powietrzu czy w wodzie...

- W odbiorze społecznym działalność straży pożarnej oceniana jest najwyżej ze wszystkich służb, a na prezentowanych dzisiaj zdjęciach dokładnie widać, dlaczego - napisał w liście na dzisiejszą okoliczność Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. - Każdego dnia poświęcacie się niosąc pomoc innym – zwrócił się do strażaków marszałek. Jego list odczytał Edward Pietrulewicz, dyrektor Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego.

Przemówień i życzeń m. in. od samorządowców, działaczy, przedstawicieli służb i instytucji było oczywiście więcej.

- Strażak, ratownik medyczny i pielęgniarka to zawody najbardziej poważane przez Polaków – informowały w zeszłym roku m. in. wirtualnemedia.pl. - Firma badawcza SW Research opublikowała wyniki badania pokazującego, jakie zawody Polacy poważają najbardziej. Badanie zostało zrealizowane w dniach 27-28 kwietnia 2021 r. na reprezentatywnej próbie 1046 dorosłych Polaków w ramach badania omnibusowego OmniWatch48, metodą wywiadów online, CAWI. Z sondażu wynika, że dla 83,1 proc. Polaków najbardziej poważanym zawodem jest strażak. Na 2. miejscu znalazł się ratownik medyczny (81,1 proc.), zaś podium zamyka pielęgniarka (73,8 proc.) - podawał portal. Strażacy przodowali w wielu podobnych badaniach na przestrzeni lat...