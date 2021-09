Harcerze na tropie pomników przyrody

Gdzie w Elblągu znajdują się pomniki przyrody? Będą ich szukać harcerze z elbląskiego hufca ZHP. Dziś w Urzędzie Miejskim 1117 EMDH przedstawiła założenia projektu.

W Elblągu znajdują się 82 pomniki przyrody. To głównie pojedyncze drzewa - tych jest 51, ale także grupy drzew (8), głazy (2) i grupy głazów (4). Gdzie się znajdują? Większość mieszkańców Elbląga potrafi wskazać kilka np. dąb niedaleko Bramy Targowej. Teoretycznie można je znaleźć na mapie, ale... - Sprawdziliśmy już jeden głaz znajdujący się w Próchniku i tam jest niewielka różnica z tym, co można zobaczyć na mapie - mówił hm. Adrian Szymański, drużynowy 117 Elbląskiej Męskiej Drużyny Harcerskiej „Mato“ podczas konferencji prasowej w urzędzie miasta.

117 EMDH to jedna z drużyn elbląskiego hufca biorąca udział w akcji. Jej celem jest poznanie przez harcerzy elbląskich pomników przyrody. Biorą w niej udział harcerze z elbląskiego hufca. - Mierzymy obwód pnia na wysokości 130 cm, robimy zdjęcie, sprawdzamy czy są tabliczki informujące o tym, że jest to pomnik przyrody. To doskonała zabawa w terenie. Gdzieniegdzie pomniki znajdują się na terenie prywatnym. Jeszcze tam nie próbowaliśmy się dostać. Dla naszej drużyny to dodatkowa atrakcja, gdyż będziemy mieli okazję zwiedzić stare dwory, a trochę interesujemy się też historią - kontynuował hm. Adrian Szymański.

fot. Michał Skroboszewski

- Przede wszystkim mam nadzieję, że to będzie fajna zabawa, a przy okazji zrobicie kawał dobrej roboty. Zobaczycie, jakie to są drzewa, jak rozróżniać gatunki. I może sami sobie odpowiecie, dlaczego akurat te drzewa są pomnikami - zwrócił się Marek Pilichowski, dyrektor Ochrony Środowiska w elbląskim ratuszu do harcerzy ze 117 EMDH. - Być może podpowiecie nam jak nazwać pomniki przyrody. Być może zrobimy grę miejską lub szlak pomnikami przyrody.

Elbląskie drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze zbiórki mają w Bażantarni, gromady zuchowe - głównie w szkołach podstawowych. Elbląski hufiec zrzesza ok 340 osób.