Harcerze przekażą Betlejemskie Światło Pokoju

Komenda Hufca zaprasza na przekazanie światła do rąk biskupa elbląskiego oraz wszystkich elblążan. Uroczystość odbędzie się w czwartek (23 grudnia), o godz. 18.00 w katedrze św. Mikołaja w Elblągu. Organizatorzy proszą o zabranie ze sobą lampionów.

W ubiegłą sobotę (18 grudnia), komendant Hufca ZHP Elbląg - hm. Rafał Jurczyk wraz z zastępcą - hm. Adamem Krause wzięli udział w przekazaniu betlejemskiego ognia, które odbyło się na dziedzińcu olsztyńskiego zamku. Organizatorem uroczystości była Komenda Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej. Reprezentacja naszego hufca odebrała światło z rąk komendanta chorągwi hm. Macieja Micielskiego.

Betlejemskie Światło Pokoju to symbol miłości, zrozumienia ludzi i narodów. BŚP zorganizowało Austriackie Radio i Telewizja (ORF) po raz pierwszy w 1986 roku, jako część działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych i potrzebujących. Rok później patronat nad wydarzeniem objęli austriaccy skauci, którzy roznosili ogień do szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie świąt Bożego Narodzenia do każdego dotarł symbol pokoju, braterstwa, miłości.

Niech motto tegorocznej drogi Betlejemskiego Ognia – „Światło z Betlejem nową światu da nadzieję…" - towarzyszy nam w czasie obchodów świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącym roku.