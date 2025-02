I przedszkole, i żłobek

W Elblągu brakuje miejsc w żłobkach, za to w przedszkolach są miejsca wolne – tak mówi Michał Missan, prezydent Elbląga. Rozwiązaniem problemu ma być przekształcenie przedszkola nr 8 w żłobek (z miejscami dla przedszkolaków). Niejako przy okazji zabytkowy budynek zostanie wyremontowany, na ten cel udało się uzyskać dofinansowanie rządowe.

W Elblągu jest 896 miejsc w żłobkach: 406 w publicznych i 466 w niepublicznych. Za mało... - Szacujemy, że na dziś brakuje nam 90 miejsc w żłobkach – mówił Michał Missan, prezydent Elbląga na dzisiejszym briefingu prasowym. - A w przedszkolach mamy 100 wolnych miejsc.

Rozwiązaniem problemu ma być przekształcenie przedszkola nr 8 przy ul. Bema w żłobek z oddziałami przedszkolnymi. Przypomnijmy, że budynek przedszkola wymaga remontu. Dotychczas miasto pozyskało promesę w wysokości 3,4 mln zł. z Rządowego Programu Budowy Zabytków. Ta kwota jednak okazała się za mała – w przetargu elbląska firma BUD-MAR, która remont wyceniła na 5,1 mln zł. Przetarg został unieważniony.

Dziś (11 lutego) prezydent Elbląga poinformował o uzyskaniu dofinansowania z programu „Aktywny Maluch” na remont budynku przedszkolnego. Po remoncie w tym miejscu powstanie żłobek na 80 miejsc. - Na wykonanie tej inwestycji mamy do dyspozycji 9,2 mln zł. Podobnie jak w żłobku przy ul. Mielczarskiego, i tutaj w jednej lokalizacji będzie żłobek i przedszkole – mówił Michał Missan. - Chcemy elastycznie reagować: jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy robić nabory do przedszkola, jeżeli nie, to będą miejsca żłobkowe. W programie „Aktywny Maluch” jest oczywiście warunek, żeby przez trzy lata 80 proc. zadeklarowanej liczby miejsc była zapełniona.

fot. Mikołaj Sobczak

Z programu „Aktywny Maluch” Elbląg pozyskał niecałe 5,7 mln zł. Z budżetu miasta na inwestycję przeznaczono 205 tys. zł: 135 tys. na opracowanie dokumentacji projektowej [obecnie powstaje] oraz 70 tys. zł na wkład własny do „Aktywnego Malucha”. Inwestycja ma rozpocząć się w IV kwartale tego roku, do czerwca przyszłego roku ma zostać zakończona.

Miasto złożyło też wnioski na 1,2 mln zł na budowę placów zabaw przy elbląskich żłobkach. Wyniki konkursu mają być znane w marcu.

Co z dziećmi?

Do przedszkola nr 8 obecnie uczęszcza 17 dzieci. - 13 z nich kończy edukację przedszkolną i od nowego roku szkolnego idzie do szkoły podstawowej. Pozostała czwórka dzieci zostanie przeniesiona do innej placówki. Razem z personelem – wyjaśniał prezydent Elbląga.

Warto przy okazji zwrócić uwagę na fakt spadania liczby dzieci i młodzieży w naszym mieście. W 2023 r. w naszym mieście urodziło się 523 dzieci, rok wcześniej 546, w 2021 r. - 646, w 2020 r. - 733 [dane za Raportami o stanie miasta]. Zmniejszająca się liczba dzieci może wymusić konieczność „restrukturyzacji” sieci żłóbków, przedszkoli i szkół w Elblągu. - Mamy zrobioną prognozę do 2030 r., pracujemy nad planem zmian w edukacji w Elblągu. Jak będzie gotowy, to państwa poinformujemy. Chcemy, żeby było to jak najmniej dotkliwe dla mieszkanek i mieszkańców – mówił Michał Missan.