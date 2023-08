Integracja społeczności popegeerowskiej w Grądkach

19 sierpnia w Grądkach w Gminie Godkowo odbył się Zjazd Byłych Pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych.

- Impreza miała na celu integrację społeczności popegeerowskiej, a co najważniejsze, zwrócenie uwagi na nierówności społeczne jakie ich spotykają oraz na potrzeby odbudowy strasznie zdewastowanych miejscowości po likwidacji PGRów, w szczególności naszej drogi powiatowej. Najważniejszym postulatem o który walczą do dziś byli pracownicy PGRów są niewypłacone do dziś rekompensaty za utracone miejsca pracy – poinformował główny organizator Sołtys Sołectwa Grądki Pan Robert Knyżewski.

Impreza Dofinansowana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie odbyła się w formie pikniku, wśród atrakcji można było spróbować pyszności ze stoisk KGW oraz Sołectw, oraz skorzystać z animacji dla dzieci i dorosłych takich jak dmuchańce, strzelnica nerf, rzut podkową czy gumiakiem oraz mini zoo. Na scenie wystąpili Coolturalni z Godkowa, Kapela Wiktor, Ewelina Sienkiewicz, GESEK oraz DJ SEBA i DJ KRISS DYDO.