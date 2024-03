Konferencją naukową na Akademii Nauk Stosowanych elbląscy inżynierowie świętują Światowy Dzień Inżyniera. Nie brakowało historii, ale też spojrzenia w przyszłość. Zobacz zdjęcia.

Światowy Dzień Inżyniera przypada 4 marca, w rocznicę utworzenia Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich. Głównym celem święta jest docenienie roli twórców techniki i ich znaczenia w społeczeństwie. Z tej okazji w murach elbląskiej Akademii Nauk Stosowanych dziś (2 marca) odbyła się konferencja „Elbląscy Inżynierowie - ich wkład w kształtowanie przyszłości miasta i regionu“.

- To trochę niedoceniana przez młodych ludzi ścieżka kariery. Zapotrzebowanie na inżynierów będzie zawsze. Rozwój miasta, kraju i świata zależy właśnie od nich. Niestety młodzi ludzie niechętnie wybierają studia inżynierskie bojąc się głównie matematyki. Zachęcam, żeby w szkole średniej przyłożyć się do matematyki, wtedy na studiach będzie łatwiej - mówił dr inż. Jerzy Buriak, prof. ANS, prorektor ds. kształcenia elbląskiej uczelni.

„Konferencja poświęcona jest inżynierom pochodzącym, pracującym ale też działającym w Elblągu i Stowarzyszeniach Naukowo-Technicznych na przestrzeni lat 1945-2024. Pokazuje ona potencjał osobowy i intelektualny inżynierów przyczyniających się bezpośrednio do unowocześnienia i rozwoju zakładów, techniki, przemysłu, usług infrastrukturalnych i wielu innych dziedzin mających wpływ na funkcjonowanie miasta.“ - możemy przeczytać na stronie internetowej uczelni. Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać szeregu wykładów i prezentacji m. in. o sztucznej inteligencji i modernizacji elbląskiej oczyszczalni ścieków. Ciekawym zagadnieniem zajął się dr inż. Józef Adam Zapalski, wiceprezes zarządu oddziału Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich. Zapytaliśmy go, który z elbląskich inżynierów powinien być uhonorowany ulicą w naszym mieście.

- Automatycznie nasuwa mi się postać Tadeusza Ryterskiego, który zmarł w styczniu tego roku. Zasłużony odlewnik. Kolegów z innych stowarzyszeń trzeba by było zapytać o ich kandydatów. Na pewno mają swoje przemyślenia i nazwiska, które chcieliby wskazać - mówi dr inż Józef Adam Zapalski.

Wspomnienie o Tadeuszu Ryterskim przeczytasz tutaj. Warto przy okazji przypomnieć, że ulica w Elblągu uhonorowano inżyniera Stanisława Sulimę.