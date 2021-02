Jak bije licznik apostazji

Licznik apostazji, który uruchomiła w Internecie Wiosna Roberta Biedronia, liczy prawie 2 tysiące osób. Wśród nich jest czworo mieszkańców Elbląga, dwie osoby z powiatu elbląskiego i jedna z Braniewa. Czy takich osób, które zdecydowały się wystąpić z Kościoła Katolickiego, w naszym regionie jest więcej? Tego nie wiadomo, bo kuria Diecezji Elbląskiej od miesiąca nie odpowiada na nasze pytania.

Apostazja to akt porzucenia wiary i by był skuteczny, musi odbyć się zgodnie z procedurą wyznaczoną przez Episkopat, obowiązującą od 2016 roku. Apostazji mogą dokonać tylko osoby pełnoletnie, które złożą osobiście w parafii właściwej dla swojego miejsca zamieszkania pisemne oświadczenie woli, mając przy sobie dowód osobisty i świadectwo chrztu. Proboszcz weryfikuje tożsamość takiej osoby (ma obowiązek spróbować odwieść daną osobę od decyzji o apostazji) i powinien przedstawić trzy egzemplarze aktu wystąpienia do podpisu (jedna kopia dla wnioskodawcy, jedna dla proboszcza, jedna dla kurii). Kuria następnie dokonuje wpisu o wystąpieniu w Księdze Chrztu, a w parafii powinno czekać świadectwo chrztu, tym razem z dopiskiem o dokonanym wystąpieniu z Kościoła.

Tę procedurę w kraju przeszły już co najmniej 1943 osoby. Przynajmniej tyle przesłało swoje świadectwo potwierdzające apostazję do autorów strony licznikapostazji.pl, założonej przez Wiosnę Roberta Biedronia. Wśród nich jest czworo mieszkańców Elbląga, dwoje mieszkańców powiatu elbląskiego i jeden mieszkaniec Braniewa. Czy takich osób, które zdecydowały się wystąpić z Kościoła Katolickiego, w naszym regionie jest więcej? Wysłaliśmy już ponad miesiąc temu pytania w tej sprawie do kurii Diecezji Elbląskiej.

Pytaliśmy m.in. o to: czy Diecezja Elbląska dysponuje danymi dotyczącymi osób, które dokonują aktu apostazji? Jeśli tak, czy możemy otrzymać dane o liczbie takich osób z Elbląga i powiatu elbląskiego? Czy obserwujecie Państwo rosnącą liczbę składanych wniosków w tej sprawie? Czy proboszczowie otrzymali jakieś dodatkowe instrukcje od Kurii w sprawie postępowania w przypadku gdy dana osoba zgłosi się do parafii z takim wnioskiem? Jeśli tak, to jak one brzmią?

Na żadne z tych pytań nie otrzymaliśmy dotychczas odpowiedzi...