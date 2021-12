Jak miasto promuje nowe ceny biletów

Od 1 stycznia na pasażerów elbląskiej komunikacji zbiorowej będzie czekały nowe rozwiązania dotyczące biletów tramwajowych i autobusowych. Wchodzą w życie nowe ceny biletów., które będą umożliwiały podróż dowolną ilością pojazdów w czasie 45 minut. Kwadrans dłużej pojedziemy, kiedy bilet kupimy u kierowcy.

Od 1 stycznia wchodzą w życie nowe ceny biletów elbląskiej komunikacji zbiorowej. Przypomnijmy: w 2022 r. bilety będą czasowe (czas obowiązywania 45 minut, zakupione u kierowcy obowiązują 60 minut). Oznacza to, że na jednym bilecie pasażerowie mogą jeździć różnymi autobusami w czasie obowiązywania biletu. „Szczególne zmiany odczują użytkownicy Elbląskiej Karty Miejskiej, którzy przy wysiadaniu z pojazdu nie będą mieli obowiązku przykładania ponownie karty do kasownika“ - napisał radny Robert Turlej (KO) w interpelacji do prezydenta Elbląga. I zwraca się z prośbą o przeprowadzenie kampanii informacyjnej nt. zmian.

„Przygotowane zostały materiały informacyjne w postaci plakatów i ulotek. Aktualnie we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej oraz na głównych eksponowane są plakaty informacyjne. Rozpoczęto dystrybucję ulotek do budynków użyteczności publicznej. Również lokalne media tj. internetowe serwisy informacyjne, gazety, redakcje radiowe oraz telewizyjne otrzymały szczegółowe informacje w postaci artykułów i komunikatów prasowych. Informacje w tym temacie znajdują się również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej ZKM oraz na stronie internetowej w serwisie Facebook.“ - czytamy w interpelacji podpisanej przez wiceprezydenta Janusza Nowaka.

Przypomnijmy: od 1 stycznia bilet normalny będzie kosztował 3,20 zł i umożliwiał przejazd przez 45 minut. Kupiony w aplikacji mobilnej - 2,90 zł (ważny również 45 minut). Kupiony u kierowcy - 4 zł - ważny 60 minut). U kierowcy można też zakupić bilet grupowy (grupa min. 10 osób) w cenie 3,20 zł za osobę. Bilet grupowy będzie ważny 45 minut. Szczegóły tutaj.