Jak pracują radni?

Kto z radnych ma najwięcej nieobecności na sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji? Kto napisał najwięcej interpelacji, a kto nie napisał ich wcale? Przyjrzeliśmy się pracy elbląskich radnych podczas pierwszego roku ich kadencji.

Wybory do Rady Miejskiej odbyły się 7 kwietnia 2024 r. Elbląscy radni podzielili się na dwa kluby: Koalicję Obywatelską reprezentuje 15 osób, Prawo i Sprawiedliwość - 10. Radni obradują na sesjach Rady Miejskiej oraz komisjach problemowych w ważnych sprawach mogą też pisać interpelacje i zapytania do prezydenta miasta. Od rozpoczęcia kadencji obyło się 11 sesji Rady Miejskiej (7 zwyczajnych i 4 nadzwyczajne). Sprawdziliśmy jak u naszych radnych z frekwencją na sesjach Rady Miasta i komisjach oraz czy i na jaki temat pisali interpelacje (tematykę interpelacji przedstawiliśmy od najnowszej do najstarszej).

Małgorzata Adamowicz (KO) - 1993 głosy w wyborach, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Obecność na sesjach RM: 11/11

Obecność na posiedzeniach Komisji Gospodarki i Klimatu: 9/9

Obecność na posiedzeniach Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych: 8/8

Nie złożyła interpelacji

Elżbieta Banasiewicz (PiS) - 335 głosów, bez funkcji

Obecność na sesjach RM: 11/11

Obecność na posiedzeniach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: 10/11

Obecność na posiedzeniach Komisji Polityki Regionalnej i Spraw Samorządowych: 8/8

Złożyła następujące interpelacje:

-w sprawie komunikacji miejskiej - tramwaj linii nr 3

- w sprawie dodania pkt 4 w § 3 Programu "wElblągu" w brzmieniu: "pobiera zasiłek w Elbląskim Centrum Usług Społecznych"

- w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Elbląga

- w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych na ul. Moniuszki

- w sprawie ruchu samochodowego na ul. Okrzei

- w sprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Elbląga

- w sprawie parkingu dla służb mundurowych i pozostawienia miejsc dla mieszkańców pobliskich ulic

- w sprawie zabezpieczenia mieszkańców Elbląga (wzdłuż rzeki Kumieli)

- w sprawie miejsca przed dawną Strażą Pożarną przy ul. Bema

- w sprawie naprawy sprzętów na placu zabaw w Parku Dolinka

- w sprawie naprawy/uzupełnienia sprzętów na placu zabaw w Parku Kajki

Karol Bidziński (KO) - 610 głosów, zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Obecność na sesjach RM: 11/11

Obecność na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej: 8/8

Obecność na posiedzeniach Komisji Polityki Regionalnej i Spraw Samorządowych: 8/8

Złożył następujące interpelacje:

- w sprawie ustawienia ławek przy ul. pułkownika Stanisława Dąbka w Elblągu

- w sprawie usunięcia betonowego słupa ogłoszeniowego zlokalizowanego przed Zespołem Szkół Gospodarczych w Elblągu

- w sprawie usunięcia jemioły z drzew rosnących w Parku Traugutta

- w sprawie ustawienia stojaków rowerowych przed Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

- w sprawie utworzenia mini parku kieszonkowego przy ulicy Browarnej

- w sprawie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściach dla pieszych wskazanych w interpelacji

Tomasz Budziński (KO) - 400 głosów, przewodniczący Komisji Gospodarki i Klimatu

Obecność na sesjach RM: 11/11

Obecność na posiedzeniach Komisji Gospodarki i Klimatu: 9/9

Obecność na posiedzeniach Komisji Finansowo - Budżetowej: 10/10

Złożył następujące interpelacje:

- w sprawie wspólnego biletu w elbląskich jednostkach kultury (wspólnie z Iwoną Łuczak)

- w sprawie stawu przy ulicy Działkowej

- zapytanie w sprawie rozbudowy ulicy 13 Pułku Przeciwlotniczego

- w sprawie budownictwa społecznego

- w sprawie remontu nawierzchni drogowej na ul. Saperów oraz informacji dotyczącej przyszłych remontów dróg

Antoni Czyżyk (KO) - 1336 głosów, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Obecność na sesjach RM: 11/11

Obecność na posiedzeniach Komisji Finansowo - Budżetowej: 10/10

Obecność na posiedzeniach Komisji Polityki Regionalnej i Spraw Samorządowych: 6/8

Złożył następujące interpelacje:

- w sprawie form przestrzennych usytuowanych na terenie miasta Elbląg

- w sprawie strefy płatnego parkowania na terenie Starego Miasta m. Elbląga

- w sprawie utrudnień komunikacyjnych na ul. Bednarskiej

- w sprawie poprawy bezpieczeństwa w ciągu pieszym przy ul. Zajchowskiego

- w sprawie Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Elbląga do roku 2030

Sebastian Czyżyk - Skoczyk (PiS) - 550 głosów, zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki i Klimatu

Obecność na sesjach RM: 10/11

Obecność na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej: 8/8

Obecność na posiedzeniach Komisji Gospodarki i Klimatu: 9/9

Złożył następujące interpelacje:

- w sprawie przeprowadzenia prac remontowych budynków komunalnych przy al. Grunwaldzkiej 79 i 81 (wspólnie z Pawłem Kowszyńskim)

- w sprawie corocznego przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych elbląskiego drzewostanu

- w sprawie planów dotyczących rozszerzenia al. Odrodzenia w Elblągu (wspólnie z Rafałem Traksem)

- w sprawie problemu dzikich psów w Rubnie

- w sprawie stworzenia nowej linii kolejowej z Elbląga do Gdańska przez Nowy Dwór Gdański

- w sprawie zainstalowania trzech wind osobowych na peronach nr 1, 2 i 3 dworca kolejowego w Elblągu

Paweł Gołębiewski (KO) - 294 głosy, zastępca przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Obecność na sesjach RM: 11/11

Obecność na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej: 7/8

Obecność na posiedzeniach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: 11/11

Obecność na posiedzeniach Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych: 8/8

Nie złożył interpelacji.

Ewa Horbaczewska (KO) - 282 głosy, zastępca przewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej i Spraw Samorządowych

Obecność na sesjach RM: 11/11

Obecność na posiedzeniach Komisji Oświaty: 8/8

Obecność na posiedzeniach Komisji Polityki Regionalnej i Spraw Samorządowych: 5/5 (radna zasiada w ww. Komisji od 19 września)

Obecność na posiedzeniach Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta: 3/3 (radna zasiadała w ww. Komisji do 19 września)

Złożyła następujące interpelacje:

- w sprawie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 9 w Elblągu

Jolanta Janowska (PiS) - 773 głosy, zastępca przewodniczącego Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych

Obecność na sesjach RM: 11/11

Obecność na posiedzeniach Komisji Oświaty: 8/8

Obecność na posiedzeniach Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych: 8/8

Złożyła następujące interpelacje:

- w sprawie budowy ciągu pieszego i drogi rowerowej wzdłuż drogi nr 504 na odcinku leżącym w granicach Miasta Elbląga (wspólnie z Piotrem Opaczewskim)

Wojciech Karpiński (KO) - 509 głosów, przewodniczący Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych

Obecność na sesjach RM: 10/11

Obecność na posiedzeniach Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych: 7/8

Obecność na posiedzeniach Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i promocji Miasta: 7/8

Nie złożył interpelacji.

Grażyna Kluge (KO) - 2091 głosów, przewodnicząca Rady Miejskiej

Obecność na sesjach RM: 11/11

Nie pracuje w żadnej komisji Rady Miejskiej

Nie złożyła interpelacji.

Paweł Kowszyński (PiS) - 1266 głosów, przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Obecność na sesjach RM: 11/11

Obecność na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej: 8/8

Obecność na posiedzeniach Komisji Finansowo - Budżetowej: 10/10

Złożył następujące interpelacje:

- w sprawie przeprowadzenia prac remontowych budynków komunalnych przy al. Grunwaldzkiej 79 i 81 (wspólnie z Sebastianem Czyżyk - Skoczykiem)

- w sprawie umieszczenia znaku ograniczenia nośności pojazdów do 3,5 tony na ulicy Pionierskiej (wspólnie z Michałem Rutkowskim i Jolantą Lisewską)

Marta Kubacka (KO) - 834 głosy, zastępca przewodniczącego Komisji Oświaty

Obecność na sesjach RM: 11/11

Obecność na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej: 8/8

Obecność na posiedzeniach Komisji Oświaty: 8/8

Nie złożyła interpelacji

Jolanta Lisewska (PiS) - 1079 głosów, przewodnicząca Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji

Obecność na sesjach RM: 11/11

Obecność na posiedzeniach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: 11/11

Obecność na posiedzeniach Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych: 8/8

Złożyła następujące interpelacje:

- w sprawie umieszczenia znaku ograniczenia nośności pojazdów do 3,5 tony na ulicy Pionierskiej (wspólnie z Pawłem Kowszyńskim i Michałem Rutkowskim)

- w sprawie modernizacji części ulicy Nowodworskiej (wspólnie z Michałem Rutkowskim)

- w sprawie pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w miejskich placówkach oświatowych

Iwona Łuczak (KO) - 319 głosów, przewodnicząca Komisji Finansowo - Budżetowej

Obecność na sesjach RM: 11/11

Obecność na posiedzeniu Komisji Finansowo - Budżetowej: 10/10

Obecność na posiedzeniu Komisji Kultury Sportu, Turystyki i Promocji Miasta: 8/8

Obecność na posiedzeniu Komisji Polityki Regionalnej i Spraw Samorządowych: 8/8

Złożyła następujące interpelacje:

- w sprawie wspólnego biletu w elbląskich jednostkach kultury (wspólnie z Tomaszem Budzińskim)

Piotr Opaczewski (PiS) - 1135 głosów, zastępca przewodniczącego Komisji Finansowo - Budżetowej

Obecność na sesjach RM: 11/11

Obecność na posiedzeniach Komisji Finansowo - Budżetowej: 7/10

Obecność na posiedzeniach Komisji Gospodarki i Klimatu: 6/9

Obecność na posiedzeniach Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta: 5/8

Złożył następujące interpelacje:

- w sprawie koordynacji działań promocyjnych miasta Elbląg (wspólnie z Michałem Rutkowskim)

- w sprawie analizy technicznej w zakresie poprawy skomunikowania portu morskiego w Elblągu z drogami publicznymi w zakresie możliwości rozbudowy lub budowy nowego mostu przez rzekę Elbląg

- w sprawie budowy ciągu pieszego i drogi rowerowej wzdłuż drogi nr 504 na odcinku leżącym w granicach Miasta Elbląga (wspólnie z Jolantą Janowską)

Jolanta Pękała (KO) - 583 głosy, zastępca przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta

Obecność na sesjach RM: 11/11

Obecność na posiedzeniach Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta: 5/5 (radna zasiada w ww. komisji od 19 września)

Obecność na posiedzeniach Komisji Gospodarki i Klimatu: 9/9

Obecność na posiedzeniach Komisji Skarg Wniosków i Petycji: 6/6 (radna zasiadała w ww. komisji do 19 września)

Nie złożyła interpelacji.

Marek Pruszak (PiS) - 1500 głosów, przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej i Spraw Samorządowych

Obecność na sesjach RM: 11/11

Obecność na posiedzeniach Komisji Polityki Regionalnej i Spraw Samorządowych: 8/8

Obecność na posiedzeniach Komisji Oświaty 8/8

Złożył następujące interpelacje:

- w sprawie koszy na śmieci w dzielnicy Zatorze, nawierzchni jezdni przy ulicy Mielczarskiego oraz nieruchomości mieszkalnych przy ulicy Skrzydlatej

- w sprawie rozwoju Portu Morskiego w Elblągu

Michał Rutkowski (PiS) - 349 głosów, bez funkcji

Obecność na sesjach RM: 11/11

Obecność na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej: 7/8

Obecność na posiedzeniach Komisji Finansowo - Budżetowej: 9/10

Obecność na posiedzeniach Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta: 8/8

Złożył następujące interpelacje:

- w sprawie budowy wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 23 wraz z zagospodarowaniem terenu

- w sprawie koordynacji działań promocyjnych miasta Elbląg (wspólnie z Piotrem Opaczewskim)

- w sprawie umieszczenia znaku ograniczenia nośności pojazdów do 3,5 tony na ulicy Pionierskiej (wspólnie z Pawłem Kowszyńskim i Jolantą Lisewską)

- w sprawie modernizacji części ulicy Nowodworskiej (wspólnie z Jolantą Lisewską)

- w sprawie zmian w finansowaniu samorządu miasta Elbląg

- w sprawie działań zapobiegających skutkom ulew na terenie Miasta Elbląga

Irena Sokołowska (KO) - 1234 głosy, przewodnicząca Komisji Oświaty

Obecność na sesjach RM: 11/11

Obecność na posiedzeniach Komisji Oświaty: 8/8

Obecność na posiedzeniach Komisji Skarg Wniosków i Petycji: 11/11

Nie złożyła interpelacji.

Patrycja Sulich - Stefanowicz (KO) - 169 głosów, bez funkcji (radna od 19 września, zastąpiła Wiolettę Stępczyńską, która zrezygnowała z mandatu)

Obecność na sesjach RM: 7/7

Obecność na posiedzeniach Komisji Finansowo - Budżetowej: 6/6

Obecność na posiedzeniach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: 5/5

Złożyła następujące interpelacje:

- w sprawie zagospodarowania przestrzennego wzdłuż ul. gen. J. Dąbrowskiego (9/2 oraz przyległych terenów)

- zapytanie w sprawie oświetlenia osiedla ul. Dąbrowskiego po drodze wewnętrznej (7/17; 6/23 w obrębie zbiornika retencyjnego 6/24)

- zapytanie w sprawie utworzenia parkingu na ul. Dąbrowskiego (działki 7/17-7/20 lub 9/2-7/20)

Karolina Śluz (KO) - 979 głosów, przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta

Obecność na sesjach RM: 11/11

Obecność na posiedzeniach Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta: 8/8

Obecność na posiedzeniach Komisji Gospodarki i Klimatu: 9/9

Złożyła następujące interpelacje:

- w sprawie planów miasta wobec retencji w rejonie Parku Kajki

- w sprawie utworzenia przystanku autobusowego przy ul. Marii Konopnickiej

- w sprawie utworzenia dwóch dodatkowych przystanków autobusowych na ulicy Nowodworskiej

- w sprawie sfinansowania remontu zabytkowej bramy przy ul. Pionierskiej

Rafał Traks (PiS) - 1319 głosów, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Obecność na sesjach RM: 10/11

Obecność na posiedzeniach Komisji Gospodarki i Klimatu: 7/9

Obecność na posiedzeniach Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych: 6/8

Złożył następujące interpelacje:

- w sprawie zwiększenia bonifikat na wykup mieszkań z tzw. "resztówek" (ostatnich mieszkań we wspólnotach i spółdzielniach)

- w sprawie planów dotyczących rozszerzenia al. Odrodzenia w Elblągu (wspólnie z Sebastianem Czyżyk - Skoczykiem)

- w sprawie zadłużenia z tytułu nieopłaconych mandatów za brak biletu w elbląskiej komunikacji miejskiej

- w sprawie dramatycznego wzrostu zadłużenia lokatorów mieszkań komunalnych w Elblągu

- w sprawie obniżki cen ciepła w związku z opóźnieniem inwestycji

- w sprawie udostępnienia kluczowych dokumentów związanych z inwestycją w silniki gazowe

- w sprawie opóźnienia w realizacji inwestycji w silniki gazowe oraz rezygnacji z kar umownych

- w sprawie środków na inwestycje dla miasta Elbląg w 2024 roku

- w sprawie dalszych działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Elblągu

- w sprawie przywrócenia wyższych bonifikat na wykup mieszkań komunalnych od ZBK

- w sprawie zmian w umowie między EPEC a Energa Kogeneracja sp. z o.o. dotyczącej realizacji inwestycji w silniki gazowe

- w sprawie zagospodarowania Góry Chrobrego w celu rozwoju turystyki i rekreacji

- w sprawie działań na rzecz przyciągnięcia inwestorów do Elbląga

- w sprawie prośby o zwiększenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Elblągu

- w sprawie budowy nowego stadionu dla Elbląga

- w sprawie nadzoru i kształtowania kosztów związanych ze stratami wody w sieci wodociągowej

Wiesława Włodarczyk (KO) - 416 głosów, bez funkcji

Obecność na sesjach RM: 11/11

Obecność na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej: 8/8

Obecność na posiedzeniach Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa: 8/8

Złożyła następujące interpelacje:

- w sprawie ulg za przejazdy komunikacją miejską dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi

- w sprawie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych

- w sprawie dróg Al. Grunwaldzka oraz ul. Polna

Kamil Zdziech (PiS) - 253 głosy, bez funkcji

Obecność na sesjach RM: 11/11

Obecność na posiedzeniach Komisji: Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta: 5/8

Obecność na posiedzeniach Komisji Polityki Regionalnej i Spraw Samorządowych: 6/8

Złożył następujące interpelacje:

- w sprawie wykorzystania miejskich zasobów mieszkaniowych dla studentów kierunków medycznych

- w sprawie finansowania sportu w Elblągu - wątpliwości w podziale środków oraz konieczność ich zwiększenia

- w sprawie możliwości postoju taksówek do 15 minut na ulicy Stary Rynek

- w sprawie budowy nowego stadionu miejskiego w Elblągu

- w sprawie zmiany funkcjonowania basenu miejskiego i strefy saun

- w sprawie odbudowy mostka Elewów w Parku Bażantarnia

- w sprawie wyrażenia zgody na montaż szlabanu przy ulicy Grunwaldzkiej 39 oraz modernizacji odcinka ulicy Grunwaldzkiej

- w sprawie zniesienia zakazu postoju na ulicy Stary Rynek dla taksówkarzy

- w sprawie kontynuacji budowy Obwodnicy Wschodniej w Elblągu

- w sprawie stanu nawierzchni utwardzonej przy ul. Łęczyckiej