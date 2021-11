Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy

W pierwszym półroczu tego roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił na Warmii i Mazurach 876 jednorazowych odszkodowań na łączną kwotę 4,6 mln zł

W okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. kwota jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynosi 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (pozostałe kwoty znaleźć można na www.zus.pl).

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

W celu uzyskania odszkodowania, należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych komplet dokumentów. Powinien on zawierać :

- wniosek o jednorazowe odszkodowanie,

- protokół powypadkowy wraz z dokumentacją, sporządzony i zatwierdzony przez zakład pracy,

- wypełniony przez lekarza druk OL-9, zawierający adnotację ,że leczenie i rehabilitacja zostały zakończone.

- Przypominam, że od 1 stycznia 2020 obowiązuje nowy wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Pomimo upływu prawie dwóch lat od zmiany przepisów w tym zakresie, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadal wpływa dużo wniosków o odszkodowanie do których załącznikiem jest protokół sporządzony na starym wzorze. Powoduje to konieczność przeprowadzania postępowania wyjaśniającego oraz przedłużenie terminu na załatwienie sprawy a tym samym wypłatę świadczeń. Należy podkreślić, że jeżeli ulegliśmy wypadkowi przy pracy po 1 stycznia 2020 r. - protokół ma być sporządzony na nowym wzorze – mówi Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim