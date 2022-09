"Jesteśmy młodzi", czyli Dzień Seniora po raz pierwszy

Dziś (27 września) w Elblągu pierwszy raz odbyły się obchody Dnia Seniora. Cel: integracja seniorów w mieście i przedstawienie im oferty organizacji, które działają dla nich. Wkrótce więcej zdjęć.

Z okazji swojego dnia seniorzy przeszli ulicami miasta, spod Urzędu Miejskiego na plac Kazimierza Jagiellończyka. Tam mogli m.in. odbyć badania profilaktyczne w namiocie Szpitala Miejskiego, były też występy artystyczne. Seniorów na przemarszu nie zabrakło, a zorganizowani do wyjścia w drogę byli już kilka minut przed rozpoczęciem wydarzenia. Najwyraźniej pomysł miejskich obchodów Dnia Seniora przypadł im do gustu.

- Bardzo nam przypadł! Człowiek się może spotkać ze wszystkimi organizacjami, porozmawiać, rozerwać się. Przyszliśmy tutaj grupą jako Klub Seniora Zakrzewo – mówi pani Leokadia. Towarzyszą jej panie Ania, Maria, Krystyna, Lucyna, Łucja i pan Brunon. Co się robi w takim klubie jak ich?

- W klubie spotykamy się na wieczorkach tanecznych i na tym, co mogą seniorzy robić.

- Są spotkania przy kawie i herbacie, rozmowy, rozwiązujemy nasze problemy, zapraszamy gości na prelekcje, np. lekarzy, strażaków, pszczelarzy, policjantów... Pośpiewamy, pogramy w bingo, zawsze jest jakieś urozmaicenie - mówią seniorzy.

Na przemarszu spotykamy też silną grupę z Zespołu Śpiewaczego Sasanki z Suchacza. Rozmawiają z nami panie Iwona, Jadwiga, Eliza, Marysia, Krystyna, Dorota, Krystyna i panowie Waldemar, Eugeniusz i Andrzej.

- Chcemy pokazać na tym przemarszu, jacy jesteśmy kolorowi, uśmiechnięci...

- ... i młodzi!

- Bardzo chciało nam się przyjechać dziś do Elbląga...

- ... a po tej imprezie uderzamy na Olsztyn, bo tam jest podobna...

- ... i na dziś wystarczy. Planujemy jeszcze wspólny obiad.

Co w menu?

- Ja już wiem, kobiety jeszcze nie wiedzą – mówi pan Andrzej.

- Będzie niespodzianka – rzuca jedna z jego koleżanek.

A co chcą przekazać elbląscy seniorzy kolejnym pokoleniom?

- Tak jak w filmie, przekażmy doświadczenie i dany dla nas czas młodemu pokoleniu, które zastąpi nas.

- Żeby kultywowali to, co my robimy, udzielanie się, uczestnictwo...

- ... wolontariat...

- ... a nie siedzenie w domu. Pilot od telewizora proponuję przez balkon wyrzucić! - mówi z przekonaniem jedna z pań.