Jeszcze nie oficerowie, ale już nie szeregowi

Dziś (22 maja) odbyła się w Elblągu uroczysta promocja podoficerska. Żołnierze zakończonego Bazowego Kursu Podoficerskiego przemaszerowali z ul. Agrykola na plac Jagiellończyka. Zobacz zdjęcia.

- W sercu Elbląga, miasta o bogatej historii i głębokich korzeniach wojskowych zbieramy się, aby uczcić promocję na pierwszy stopień podoficerski - mówił dziś dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej, gen. dyw. Wojciech Ziółkowski. - Elbląg jako była już siedziba naszego dowództwa od lat kultywuje ducha żołnierskiego, przywiązanie do tradycji oraz poświęcenie dla wspólnej sprawy. To tutaj, na tych ziemiach nasza dywizja rozkwitała – podkreślał generał. - Kursanci, dziękuję wam za zaangażowanie, determinację i wytrwałość podczas tego szkolenia – zwrócił się do żołnierzy. Podziękował także instruktorom szkolenia.

Podczas uroczystości podkreślano, że ukończenie kursu podoficerskiego związane jest "z pełnieniem kluczowych ról w jednostkach wojskowych". Ukończyło go tym razem 138 żołnierzy. W programie dzisiejszej uroczystości zawarto m. in. przemarsz żołnierzy, podniesienie flagi państwowej i odśpiewanie hymnu, wręczenie świadectw ukończenia kursu, odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Jak czytamy na wojsko-polskie.pl, "podoficer to żołnierz niezwykle ważny dla struktury wojska. Jest liderem, dlatego, że szkoli tych żołnierzy, którzy wstępują do Wojska Polskiego". Podoficerowie pełnią rolę szkoleniową i doradczą. "Podoficer buduje zespół, motywuje żołnierzy i skutecznie nimi dowodzi" – czytamy na stronie polskiej armii. Pierwszym podoficerskim stopniem jest kapral, najwyższym – starszy chorąży sztabowy.