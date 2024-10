Jeszcze raz o stadionie

Prezydent Elbląga przynajmniej raz na kwartał będzie spotykał się ze stronami zainteresowanymi modernizacją stadionu Olimpii – taka deklaracja padła po spotkaniu z zarządem klubu i przedstawicielem stowarzyszenia kibiców, o czym informuje Michał Missan w odpowiedzi na interpelację jednego z radnych. Dyskusja o remoncie bądź budowie nowego stadionu nie ustaje, tymczasem wkrótce upływa rok od informacji o dofinansowaniu modernizacji obiektu w wysokości 6,9 mln zł, którego do tej pory... nie ma.

Co się działo rok temu?

O postulatach zmian przy A8 płynących ze środowiska piłkarskiego i kibicowskiego pisaliśmy już wielokrotnie. Jeszcze za poprzednich kadencji zarówno rządu jak i samorządu, Elbląg złożył wniosek o dofinansowanie z "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu" na prace modernizacyjne (projekt dotyczył wykonania podgrzewanej murawy i przebudowy żelbetowej trybuny zachodniej, która ma być zadaszona, oświetlona i posiadać również instalację fotowoltaiczną. W projekcie mowa także o budowie nowego ogrodzenia oraz zagospodarowaniu terenu). Miasto miało otrzymać od ministerstwa 6,9 mln zł, a cały projekt opiewać miał na 9,8 mln zł.

Na pięć dni przed zeszłorocznymi wyborami parlamentarnymi opowiadali o tym dofinansowaniu działacze PiS: ówczesny wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka, kandydat do senatu Łukasz Kochan i radny Rady Miejskiej Rafał Traks.

- Niestety zasadniczym problemem było to, że wniosek, który został złożony przez podmiot właściwy, a tym podmiotem był prezydent miasta Elbląga, opiewał na kwotę 6 mln 900 tys. zł. Gdyby pan prezydent Wróblewski, tak ja my mu mówiliśmy, jak krowie na rowie, złożył ten wniosek na nowy stadion dla Elbląga, to wtedy nie mówilibyśmy o kwocie 6,9 mln zł, tylko o większej – mówił wówczas Andrzej Śliwka, krytykując, że wniosek był za skromny.

- Jednym z motorów napędowych rozwoju miasta i nie tylko miasta jest prowadzenie inwestycji sportowych, nie tylko sportowych, ale ogólnie inwestycji, dużych inwestycji, które są w mieście potrzebne - mówił z kolei obecny również na konferencji radny PiS Rafał Traks. - Pojawia się szansa, możliwość, aby taki obiekt, dużą inwestycję zrealizować, niestety pan Witold Wróblewski nie wsłuchuje się w głos mieszkańców naszego miasta i nie składa wniosków na budowę nowego obiektu sportowego, nowego stadionu piłkarskiego, ale nie tylko – podkreślał wówczas radny.

Nowe rozdania

Ciekawostką jest to, że możliwość składania wniosków do tego programu przedłużono: wnioskodawcy pierwotnie mieli czas na składanie dokumentów do 30 czerwca, a przewidywany okres oceny wniosków inwestycyjnych wynosił 3 miesiące od upływu terminu ich naboru.

"Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych wnioskodawców, minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk przedłużył nabór wniosków do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu do 14 lipca 2023 roku" – informowało na początku zeszłorocznych wakacji MSiT. 10 października działacze PiS-u opowiadali o przyznanych pieniądzach ("Elbląg z rządowego Programu Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu otrzymał 6 892 876". Maksymalnie tyle ile wnioskował – pisał tego dnia w mediach społecznościowych Andrzej Śliwka). Potem były wybory parlamentarne, później dwutygodniowy rząd Mateusza Morawieckiego, po nim nastąpiły rządy Koalicji 15 października, tymczasem dofinansowania na modernizację jak nie było, tak nie ma. Jeśli sięgniemy do materiałów na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki, do dziś możemy znaleźć tam informację z 9 października 2023:

"Ogłaszamy rozstrzygnięcie Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2023. Do dofinansowania w ramach programu zakwalifikowanych zostało 35 wniosków na łączną kwotę blisko 1,2 miliarda złotych - czytamy na stronie ministerialnej. Pod artykułem jest plik "Lista wniosków zaproponowanych do dofinansowania" (po otwarciu opisany jako "wnioski zakwalifikowane do dofinansowania"). Jest tam ujęte dofinansowanie dla Elbląga, pod listą widnieje też zastrzeżenie, że "Minister zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości dofinansowania, jeżeli w wyniku szczegółowej oceny projektu ulegnie zmianie jego wartość lub wysokość kosztów kwalifikowanych". Chcemy dowiedzieć w trybie dostępu do informacji publicznej, jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o przyznanie pieniędzy z konkursu na modernizację stadionu, z czego wynika zwłoka etc. Czekamy na odpowiedzi z ministerstwa.

Skontaktowaliśmy się dziś (1 października) z posłem Andrzejem Śliwką wracając w rozmowie do konferencji sprzed roku, na której podano informacje o przyznanych pieniądzach. Zdaniem parlamentarzysty, decyzja leży na biurku ministra Nitrasa, brakuje jednak "woli politycznej", by wspierać nie tylko rozwój stadionu w Elblągu, ale też w wielu innych miejscach w kraju gdy chodzi o infrastrukturę sportową.

- Nasze działania na konferencji opierały się na informacjach publicznie przekazanych – podkreśla Andrzej Śliwka, powołując się na Ministerstwo Sportu i Turystyki.

W podobnym tonie wypowiadał się dziś w rozmowie z nami wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu Rafał Traks.

- Podobno nowy minister wstrzymał tę decyzję i zatrzymał ten konkurs - mówi. Jego zdaniem to przykre, że nowy rząd nie respektuje decyzji poprzedniego. Stwierdza, że to, że środki z konkursu nie dotarły do samorządu, spowodować mogą nawet 2-letnie opóźnienie inwestycji związanych z modernizacją stadionu.

- Dowiadywałem się w sprawie wniosku w ministerstwie. Procedura cały czas trwa, tyle wiem na dzisiaj – powiedział nam Michał Missan w dniu ostatniej sesji Rady Miejskiej, kiedy radni jednogłośnie podjęli decyzję o przeznaczeniu w tegorocznym budżecie miasta 500 tys. złotych na opracowanie dokumentacji podgrzewanej murawy na stadionie przy ul. Agrykola. Autopoprawkę w tej sprawie wprowadził prezydent Elbląga.

W ostatnim czasie głośniej o stadionie zrobiło się przed meczem z Zagłębiem Sosnowiec.

"O godz. 11. w parku Planty odbędzie się piknik z atrakcjami dla dzieci. Po godzinie przemarsz z przystankiem na pikietę pod Urzędem Miasta pod hasłem “nowy stadion dla Elbląga”. Następnie kibice udadzą się na stadion. – Pikieta i przemarsz mają charakter pozytywny, są apolityczne, a jej jedynym celem jest promocja idei budowy nowego stadionu i promocja naszego klubu". - można było przeczytać na e-olimpia.com.

Konferencja działaczy PiS o dofinansowaniu modernizacji stadionu przy Agrykola, 10 października 2023. Fot. Mikołaj Sobczak

Modernizacja, nie nowy obiekt

Jednym z ostatnich akordów w dyskusjach o remoncie przy A8 bądź budowy nowego stadionu jest odpowiedź na interpelację wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Rafała Traksa w sprawie "budowy nowego stadionu dla Elbląga", napisanej jeszcze przed ostatnią sesji Rady Miejskiej. Znajduje się w niej m. in. apel o zabezpieczenie środków na podgrzewaną murawę. "Prace dotyczące tej inwestycji miały rozpocząć się na początku 2023 roku. Niestety do dnia dzisiejszego Ministerstwo Sportu i Turystyki nie rozstrzygnęło konkursu – wskazuje radny (w dzisiejszej rozmowie z nami podkreślił, że użył sformułowania "nie rozstrzygnęło" opierając się na tym, jak o konkursie mówi obecnie prezydent Elbląga; rok temu konkurs według jego wiedzy konkurs miał być bowiem rozstrzygnięty - red.). W interpelacji Rafał Traks wskazuje też, że "Nowy Stadion dla Elbląga to inicjatywa mieszkańców naszego miasta, którzy mają dość marazmu i braku wywiązywania się z obietnic lokalnych polityków". Przypomnijmy jednak, że sam Michał Missan całkiem nowego stadionu przy Agrykola nie obiecywał ("Mamy złożony wniosek na dofinansowanie na niemal 7 milionów złotych. Nie będę obiecywał, że postawię nowy stadion, ponieważ bez środków zewnętrznych jest to niemożliwe. A dziś nie ma perspektywy na takie środki zewnętrzne. Jak ktoś obiecuje nowy stadion, to nie ma pojęcia o finansach w samorządzie" – mówił przed wyborami samorządowymi przyszły prezydent).

Michał Missan we wrześniu 2024 spotkał się z zarządem Olimpii i przedstawicielem stowarzyszenia zrzeszającego kibiców.

- W trakcie spotkania, które odbyło się 16 września br., zaproponowałem przygotowanie przez zarząd klubu i środowisko kibiców kolejności etapów modernizacji wyżej wymienionego obiektu. Ze strony uczestników spotkania zasygnalizowana została potrzeba wykonania w pierwszej kolejności systemu podgrzewania murawy – czytamy w odpowiedzi na interpelację Rafała Traksa .- Przynajmniej raz na kwartał będą organizowane spotkania z zainteresowanymi stronami, celem wypracowywania kolejności etapowania prac oraz jak najlepszych rozwiązań dotyczących modernizacji stadionu przy ul. Agrykola - zapowiedział prezydent Elbląga.

30 września upewnialiśmy się, czy w sprawie dofinansowania na modernizację stadionu w kwocie 6,9 mln zł coś się od ostatniej sesji Rady Miejskiej zmieniło. Jak poinformowała nas Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga, nie ma żadnych nowej informacji w tej sprawie. Do sprawy wrócimy, gdy otrzymamy odpowiedzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki.