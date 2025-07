Joga w plenerze. Odpręż się w parku Dolinka

Letnie popołudnie, zieleń, świeże powietrze i relaks dla ciała i umysłu – to wszystko czeka na uczestników Jogi w plenerze, którą już w poniedziałek, 7 lipca o godz. 17 zorganizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Spotykamy się w amfiteatrze parku Dolinka.

Zajęcia będą prowadzone w spokojnym tempie, dostosowanym do każdego uczestnika, niezależnie od stopnia zaawansowania. To doskonała okazja, by spróbować jogi po raz pierwszy lub po prostu znaleźć chwilę dla siebie w pięknym otoczeniu natury.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, nie obowiązują zapisy – wystarczy przyjść z dobrym nastawieniem. Maty do ćwiczeń będą dostępne na miejscu, ale można przynieść własną, jeśli ktoś woli.

Zabierz wygodny strój, kilka głębokich oddechów i dołącz do nas – 7 lipca o 17 w parku Dolinka. Wspólnie zadbajmy o ciało i spokój ducha!