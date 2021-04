Już wkrótce "elbląski" odcinek Złomowiska PL

Na początku tego roku ekipa programu Złomowisko PL odwiedziła Elbląg, by nagrać tu kolejny odcinek 12 sezonu tej popularnej produkcji. Zmagania ekipy Mariusza "Lucyfera" Potaczały na ul. Częstochowskiej zostaną wyemitowane już w najbliższą środę.

„(...) chcieliśmy zaprosić wszystkich Was do obejrzenia premierowego odcinka z naszym udziałem już w tę środę (28 kwietnia) na kanale Discovery Channel Polska" - poinformowała w mediach społecznościowych firma Level Nieruchomości. To na sprzedawanej przez nich działce realizowano elbląski odcinek programu, którego emisja rozpocznie się o godz. 21.

W ramach przygotowań programu Elbląg odwiedziła "Ekipa Mariusza". - Nie ma żadnej ustawki, znaleźliśmy się z agencją nieruchomości i ustaliliśmy, że możemy zebrać złom w ramach programu, z kamerami – mówił Mariusz "Lucyfer" Potaczała w rozmowie z portEl.pl podczas nagrań odcinka. - Ja w tej chwili jeszcze nie wiem, po co dokładnie tu przyjechałem. Wzięliśmy ze sobą więcej odpowiedniego sprzętu, bo wiemy, że będzie jeszcze coś do pocięcia, ale też nie wiem jeszcze, co konkretnie.

Co konkretnie - o tym będzie można przekonać się oglądając Złomowisko PL w najbliższą środę.

„Złomowisko PL” to nieustające pasmo złomiarskich przygód, sukcesów i rozczarowań" - czytamy na stronie produkcji. Z kolei pod tym linkiem znajdziemy artykuł i fotoreportaż o odcinku kręconym w Elblągu przygotowany przez portEl.pl.

- Towarzyszy nam duże oczekiwanie w związku ze zbliżającą się emisją odcinka - przyznaje Michał Jarkowski z Level Nieruchomości. - W końcu to pierwszy taki odcinek rozgrywający się w Elblągu. Są emocje, jest zastanawianie się, jak to wyjdzie i czy wszystko to będzie wyglądało tak dobrze na wizji, jak wyglądało w czasie nagrań - podkreśla. - Tym bardziej, że mowa o programie o wysokiej oglądalności - dodaje.