Kaski rowerowe i elbląscy policjanci

Rowerzystów można podzielić na tych, którzy jeżdżą w kaskach, i tych którzy ich nie używają. Bez kasku na rowerach można spotkać elbląskich policjantów na patrolach rowerowych. W drugiej grupie są elbląscy strażnicy miejscy, którzy na swoje patrole bez kasku nie wyruszają.

Ustawa o ruchu drogowym nie wymaga od rowerzystów używania kasków podczas jazdy. Podczas kolizji w niektórych przypadkach kask stanowi dodatkową ochronę głowy kierującego rowerem. Kwestia używania rowerowych kasków przez elbląskich mundurowych była poruszana na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych.

Na fakt, iż policjanci w trakcie patroli rowerowych nie jeżdżą w kaskach zwrócił uwagę radny Marek Osik („prezydencki” klub radnych), były komendant miejski policji w Elblągu. - Myślę, że dla użytkowników ruchu drogowego, policjant w kasku jest dobrym przykładem. Czasem policjanci wyjeżdżają bez kasku, czasem w kaskach – mówił radny.

- Słuszna uwaga. Taki patrol daje dobry przykład. Przepisy nie nakazują nam jazdy w kaskach – wyjaśniał nadkomisarz Wojciech Skrobotun, zastępca naczelnika wydziału prezencji Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. - Myślę, że jest to też kwestia higieny. Co do zasady kask powinien być użytkowany indywidualnie. I tu może być problem. Składy patrolu się zmieniają. Nie dysponujemy taką ilością kasków, abyśmy mogli wyposażyć każdego policjanta. Dotyczy to też innych elementów umundurowania. [Brak kasków – przyp. SM] wynika tylko z kwestii higienicznych. Tak wynika z mojej wiedzy.

- Patrole Straży Miejskiej jeżdżą zawsze w kaskach. I tak powinno być – dodał Arkadiusz Kulik, komendant Straży Miejskiej w Elblągu.

Na stronie internetowej Komendy Policji w Elblągu znaleźliśmy jednak wzmiankę o kaskach dla rowerzystów. W artykule „Elbląg: Jednośladem bezpiecznie do celu na Warmii i Mazurach” z kwietnia 2019 r. policjanci napisali, o czym warto pamiętać podczas jazdy rowerem: „nie ma obowiązku, ale warto i należy jeździć w kasku ochronnym, szczególnie wówczas, kiedy wzrasta zagrożenie w ruchu drogowym”.

Obecnie rząd nie pracuje nad wprowadzeniem obowiązku jazdy w kaskach. W lipcu 2022 r. Ministerstwo Infrastruktury oraz Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przeprowadził badanie, którego jednym z elementów było używanie przez rowerzystów środków bezpieczeństwa. „Pozytywne tendencje zaobserwowano w stosunku do rowerzystów. Udział rowerzystów w kaskach wzrósł do 24,7% w stosunku do 14% w 2015 roku.” - możemy przeczytać w odpowiedzi z 7 września 2023 r. wiceministra infrastruktury Rafała Webera na interpelację posła Tadeusza Woźniaka.