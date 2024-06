Kibicowaliśmy na bulwarze

Wielu elblążan zdecydowało się obejrzeć mecz Euro 2024 między Polską a Austrią na telebimie na bulwarze Zygmunta Augusta. Polscy piłkarze przegrali niestety 1:3. Zobacz zdjęcia z kibicowania.

Władze Elbląga zaprosiły mieszkańców do wspólnego oglądania meczu, choć trudno nazwać to miejsce strefą kibica. Na niewielkiej przestrzeni, gdzie wystawiał się m.in. jeden z dilerów samochodowych rozstawiono telebim, przed którym mecz mogło obejrzeć kilkaset osób. Wiele osób przyszło z szalikami, przebranych w biało-czerwone barwy, by dopingować reprezentantów Polski. Nadzieję na dobry wynik wlał w serca kibiców Krzysztof Piątek, który doprowadził do remisu 1:1 jeszcze w pierwszej połowie. Niestety dwie stracone bramki przez naszą reprezentację sprawiły, że przy remisie w meczu Holandii z Francją polska drużyna nie wyjdzie z grupy i pożegna się we wtorek z Euro 2024

Czeka nas więc wtorkowy mecz z Francją o honor. Tym razem wspólnego oglądania na bulwarze nie będzie.