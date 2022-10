Kinowe przypadki osoby niepełnosprawnej

- Cinema City w Elblągu nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych – uważa Czytelnik, który wybrał się na film ze swoją żoną, poruszającą się na wózku. O swoich wrażeniach napisał w mailu do naszej redakcji. Co na to przedstawiciele multipleksu?

Cinema City zostało otwarte dla mieszkańców Elbląga w miniony w piątek. W sobotę do naszej redakcji napisał pan Mirosław, który wybrał się na film do multipleksu z żoną, poruszającą się na wózku. - Elbląskie gazety rozpisywały się szumnie nad tym cudem medialnym, który otworzył się u nas w Elblągu. I.. klops. Cinema City kompletnie nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wprawdzie jest winda, ale ukryta i brak oznakowania jak do niej trafić. I w takim zaułku, że często jest pozastawiana jakimiś banerami na parterze Zielonych Tarasów przy ul. Teatralnej – pisze nasz Czytelnik. - Chcieliśmy z żoną dziś skorzystać z ich oferty, napotkaliśmy na schody, dosłownie. Żona porusza się na wózku i słabo o kulach. Technik taki bubel odebrał... Cz według dyrekcji kina niepełnosprawne osoby mają siedzieć w domach, bo psują wizerunek super kina? Zadzwoniłem na infolinię tegoż kina to udali, że nic nie wiedzą, nie mogą nic doradzić. Ciekawe czy portEl.pl się tym zainteresuje? Przedstawiciele Cinema City zapewniają, że elbląskie kino jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym dla osób poruszających się na wózkach. - Na poziom holu głównego kina można wjechać windą, natomiast wewnętrzne schody, które prowadzą z holu do sal kinowych wyposażone są w platformy, które może uruchomić pracownik kina. Do końca października, przy jednym z biegu schodów, będzie działała mobilna platforma, której obsługa zajmuje chwilę dłużej, ale docelowo od listopada oba biegi schodów będą miały platformy zamontowane na stałe – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Marta Trzepla, odpowiedzialna za komunikację z mediami w Cinema City Elbląg. - W każdej z sal kinowych jest przygotowane miejsce dla wózków, obok znajdują się też fotele kinowe dla ewentualnych osób towarzyszących. Dla osób z niepełnosprawnościami dostępna jest także odpowiednio przystosowana toaleta w holu głównym kina. Odnosząc się do kwestii oznakowania windy, która znajduje się na niższym poziomie centrum handlowego, po naszej prośbie do zarządu centrum, otrzymaliśmy informację, że oznakowanie windy będzie wzmocnione i bardziej widoczne dla gości – informuje przedstawicielka multipleksu.

