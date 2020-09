Koalicja Obywatelska o sytuacji w samorządach

Z udziałem posła Koalicji Obywatelskiej Jacka Protasa oraz wiceprezydenta Elbląga Michała Missana odbyła się w środę (23.09) konferencja prasowa, której tematem przewodnim była aktualna sytuacja polityczna w kraju oraz w samorządach.

Jak podkreślił Michał Missan, budżet Elbląga w 2020 roku jest mniejszy o 97,6 mln zł, co wynika z "niedoszacowania różnych subwencji i dopłat do samorządu". Tu wiceprezydent wymienił między innymi: brak zabezpieczeń w subwencji oświatowej skutków podwyżek z lat 2018 - 2020, zmiany w ustawie o PiT i CiT, zwiększenie wydatków w wyniku wzrostu płacy minimalnej, wzrost opłaty za odprowadzenie wód opadowych czy zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek, wynikające z podwyżek dla nauczycieli.

- Przypomnę o zapisach w Konstytucji, które mówią o tym, w jaki sposób powinny być refundowane dodatkowe zadania przez państwo. Zgodnie z artykułem 167 jednostka samorządu terytorialnego ma zapewniony udział w dochodach publicznych proporcjonalny do przypadających im zadań – mówił Michał Missan.

Z kolei Jacek Protas, poseł Koalicji Obywatelskiej, odniósł się do aktualnej sytuacji i konfliktu w Zjednoczonej Prawicy. - To przykrywka, która ma zaciemnić obraz sytuacji i przykryć to wszystko co dzieje się w naszym kraju - mówił poseł Protas.

Podkreślił, że rząd nie ma jasnego planu walki z pandemią, w Polsce mamy obecnie kryzys gospodarczy z rekordowym deficytem w budżecie. - W tej sytuacji rząd nie zajmuje się ważnymi sprawami dla Polek i Polaków, tylko zajmuje się sobą - mówił poseł Jacek Protas.