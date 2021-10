Kochają życie i pokazują to innym. Marsz Amazonek w Elblągu

Dziś (16 października) w Elblągu po raz dziewiętnasty odbył się Marsz Amazonek. Wydarzenie ma na celu m.in. zachęcenie do badań profilaktycznych, kluczowych w przeciwdziałaniu nowotworom, a przebiega pod hasłem „Kocham Cię, Życie!”. Zobacz zdjęcia.

- Bardzo serdecznie dziękuję, że was jest tutaj tak dużo, że odpowiedzieliście na zaproszenie elbląskich Amazonek, żeby razem z nami cieszyć się życiem. Pamiętajmy o zdrowym stylu życia, dbajmy o własne zdrowie psychiczne i fizyczne - mówiła przed rozpoczęciem marszu Danuta Tchorowska, prezez Elbląskiego Stowarzyszenia Amazonek. Podkreśliła, że zachorowalność na raka piersi w Polsce, niestety, ciągle wzrasta. Stąd tak istotne jest akcentowanie roli profilaktyki zdrowotnej.

- Wiemy chyba o tym wszyscy, że wczesne wykrycie choroby daje szansę na wyleczenie – mówiła Danuta Tchorowska. - Cieszmy się zdrowiem, manifestujmy naszą radość i pamiętajmy o badaniach i profilaktyce – zachęcała.

Wyruszenie na ulice Elbląga poprzedziło oczywiście odśpiewanie Hymnu Amazonek. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele sejmu, senatu, władz samorządowych oraz ich reprezentanci. W swoich wystąpieniach również zachęcali do badań profilaktycznych, nie tylko w zakresie raka piersi. Prezydent Witold Wróblewski, który objął honorowy patronat nad wydarzeniem, dziękował Elbląskiemu Stowarzyszeniu Amazonek za wieloletnią działalność. Na marszu nie zabrakło przedstawicieli środowisk medycznych i młodzieży szkolnej z nauczycielami.

Fot. Anna Dembińska

- Ja zachorowałam w 1996 roku. Pamiętam, że na jedno z naszych spotkań przyszła dziennikarka, robiła zdjęcie. Ja stanęłam z tyłu, tak, żeby mnie na nim nie było widać. Wstydziłam się. To były inne czasy, wówczas o raku mówiło się, jak o chorobie, którą się można zarazić. Od tamtego czasu minęły "lata świetlne" zarówno w ludzkiej świadomości, jak i w medycynie. Moje podejście do choroby też zmieniło się o 180 stopni. Kilka miesięcy później stanęłam przed ludźmi i powiedziałam: jestem Amazonką, wygrałam. Na razie wygrałam z rakiem, nie wiem, jak będzie dalej – opowiadała Danuta Tchorowska w niedawnej rozmowie na portElu. Nie załamała się również wtedy, gdy w 2007 roku zdiagnozowano u niej kolejny nowotwór. To, że można żyć i kochać życie mimo choroby, od lat pokazują elbląskie Amazonki.

- Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek jest samopomocną organizacją pacjentów, skupiającą kobiety chorujące na raka piersi, istniejącą od 25 lat. Od 25 lat Elbląskie Amazonki przełamują stereotyp myślenia związanego z rakiem piersi. Jesteśmy nadzieją dla kobiet i udowodnimy, że jesteśmy nieustraszonymi wojowniczkami w walce o swoje życie i zdrowie – piszą elbląskie Amazonki na swojej stronie internetowej. Oferują swoje wsparcie, m. in. pomoc psychologiczną, kobietom dotkniętym chorobą.

- 15 października obchodzimy Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi ustanowiony przez Europejską Koalicję do Walki z Rakiem Piersi. Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. Co roku w Polsce na nowotwór choruje ponad 18,5 tys. kobiet. Niestety w większości przypadków jest diagnozowany zbyt późno, co ma negatywny wpływ na leczenie - podają strony rządowe.