Kolejne październikowe dyżury i szkolenie z ekspertami ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu zaprasza do udziału w kolejnym cyklu dyżurów telefonicznych oraz szkoleniu on-line, które odbędą się:

dyżur telefoniczny 20.10.2021 r. na temat: Elektronicznych form komunikacji, w godz. 10:00 - 13:00 pod numerem (89) 644 88 22 ;

dyżur telefoniczny 22.10.2021 r. na temat: Masz wybór: ulga na start, preferencyjne składki, Mały ZUS, w godz. 10:00 - 13:00 pod numerem (55) 243 21 23, wew. 22.

Ponadto, w ramach Dni Ubezpieczonego, które odbędą się od 18 do 22 października br. planujemy zorganizować 4 dyżury telefoniczne oraz 1 szkolenie on-line dla klientów:

dyżur telefoniczny 18.10.2021 r. na temat: Student – zasady podlegania z umowy o pracę i umowy zlecenia, w godz. 10:00 – 13:00 pod numerem (55) 243 21 23 , wew. 22 ;

dyżur telefoniczny 19.10.2021 r. na temat Konta ubezpieczonego na PUE ZUS, w godz . 10:00 - 13:00 pod numerem (89) 646 62 37 , wew. 225 ;

dyżur telefoniczny 20.10.2021 r. na temat: Niania – ubezpieczenie osób wykonujących umowę uaktywniającą, w godz. 10:00 – 13:00 pod numerem (55) 641 92 87 ;

dyżur telefoniczny 22.10.2021 r. na temat Zasad podlegania ubezpieczeniom osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem, w godz. 10:00 - 13:00 pod numerem (89) 644 88 22 ;

bezpłatne szkolenie on-line 20.10.2021 r. na temat Bezpiecznej wizyty w ZUS –nowoczesne narzędzia kontaktu (e-usługi), w godz. 10:00 - 11:00.

Szkolenie będzie obejmowało zagadnienia:

PUE ZUS – dostępne funkcje, wysyłanie wniosków.

E-wizyty – kontakt on-line z doradcą ZUS.

Zapisy na szkolenie przyjmujemy do 18 października 2021 r., tylko mailowo na adres Elblag_szkolenia@zus.pl

W zgłoszeniach na szkolenia prosimy o podanie:

Adresu e-mail, na który wyślemy zaproszenie. Datę i temat szkolenia. Numer telefonu do kontaktu.

Prosimy również o odesłanie Oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szkolenie prowadzone będzie za pośrednictwem Cisco Webex Meeting. W dniu spotkania na wskazany przez Państwa adres mailowy wyślemy link do wydarzenia. Dołączenie do spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w treści maila przycisku Join meeting (dołącz do spotkania). Prosimy o wyposażenie się w mikrofon i słuchawki.