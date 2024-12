Koszyk przedświąteczny i ostatni (Koszyk inflacyjny portElu)

Minęły trzy lata od naszych pierwszych zakupów związanych z Koszykiem inflacyjnym portElu. Zaczęliśmy od materiału "Ile kupisz za dwie stówki przed świętami z 17 grudnia 2021, potem rozwinęliśmy formułę, robiąc cały zakupowy cykl na zasadzie "ten sam sklep, te same produkty". Między pierwszymi a ostatnimi (niemal) identycznymi zakupami jest niemal 44 zł różnicy...

Nie pobiliśmy dziś (16 grudnia 2024) rekordu "Koszyka inflacyjnego portElu", który padł w kwietniu 2023 r., gdy za zakupy zapłaciliśmy 141 zł i 90 gr, ale byliśmy bardzo blisko. Przyczyniło się do tego m. in. medialne ostatnimi czasy masło, za które daliśmy prawie równowartość banknotu z Mieszkiem I. Zanim jednak o konkretnych kwotach, odnotujmy, że zakupy poszły nam dosyć sprawnie i nie trafiliśmy na objawy "świątecznego szaleństwa". Przypomnijmy też tradycyjnie ceny z poprzedniego miesiąca.

W listopadzie nasze zakupy w tym samym Lidlu co zawsze wyglądały tak:

- ser Mlekovita 300 g (12,99 zł), margaryna Rama 400 g (6,79), Masło Polskie 200 g (8,49), mleko Łaciate 3,2% 1l (4,19), Olej Kujawski 1l (9,49), jajka ściółkowe rozmiar L (9,99), dżem truskawkowy 450 g (8,99), płatki kukurydziane Crownfield 500 g (6,37), Granola nowoczesna 250 g (6,49), herbata Saga 75 szt. (8,49), kabanosy Exclusive Tarczyński 90 g (6,79), czekolada Milka 100 g 2 szt. (11,98), makaron spaghetti Combino 500 g 2 szt. (6,84), kawa MK Cafe 500 g (29,99). Razem zostawiliśmy w markecie 137,88 zł.

A jak wyglądały ceny w ostatnim miesiącu roku 2024? Tak:

- ser Mlekovita 300 g (12,99 zł), margaryna Rama 400 g (7,99), Masło Polskie 200 g (9,49), mleko Łaciate 3,2% 1l (4,19), Olej Kujawski 1l (9,49), jajka ściółkowe rozmiar L (10,99), dżem truskawkowy 450 g (8,99), płatki kukurydziane Crownfield 500 g (6,37), Granola nowoczesna 250 g (6,49), herbata Saga 75 szt. (8,49), kabanosy Exclusive Tarczyński 90 g (6,79), czekolada Milka 100 g 2 szt. (11,98), makaron spaghetti Combino 500 g 2 szt. (6,84), kawa MK Cafe 500 g (29,99). Razem 141,08 zł. Więcej zapłaciliśmy za margarynę, jaja i oczywiście masło. Dodajmy, że choć to nie jest najwyższa, a druga co do wielkości kwota w historii Koszyka inflacyjnego portElu, to np. herbaty kupujemy o 25 torebek mniej niż gdy padł zeszłoroczny rekord cenowy...

W stosunku do poprzedniego miesiąca portElowy współczynnik inflacji wzrósł o 2,3 proc., w stosunku do pierwszych zakupów z końca 2021 r. o... niemal 45 proc. Grudniowe zakupy przekazaliśmy do Banku Żywności w Elblągu.

Jakie zakupowe i cenowe przemyślenia mają nasi Czytelnicy? Jak zawsze zapraszamy do dyskusji. To póki co ostatni odcinek Koszyka inflacyjnego portElu, ale nie wykluczamy, że w jakiejś formie jeszcze na nasze łamy powróci.

Zestawienie "koszyka inflacyjnego portElu":

- grudzień 2021 - 97,31 zł

- maj 2022 - 117,02 zł

- lipiec 2022 - 119 zł

- sierpień 2022 – 119,34 zł

- wrzesień 2022 - 123,95 zł

- październik 2022 – 128,21 zł

- listopad 2022 – 131,88 zł

- grudzień 2022 – 132,31 zł

- styczeń 2023 – 137,21 zł

- luty 2023 - 136,41 zł

- marzec 2023 – 136,15 zł

- kwiecień 2023 – 141,90 zł

- maj 2023 – 132,90 zł

- czerwiec 2023 – 135,43 zł

- lipiec 2023 – 134,55 zł

- sierpień 2023 – 130,03 zł

- wrzesień 2023 – 135,53 zł

- październik 2023 – 127,73 zł

- listopad 2023 – 128,69 zł

- grudzień 2023 – 128,52 zł

- styczeń 2024 – 127,00 zł

- luty 2024 – 124,69 zł

- marzec 2024 – 133,46 zł

- kwiecień 2024 – 135,36 zł

- maj 2024 – 135,95 zł

- czerwiec 2024 – 137,35 zł

- sierpień 2024 – 123,82 zł

- wrzesień 2024 – 138,78 zł

- październik 2024 – 129,56 zł

- listopad 2024 – 137,88 zł

- grudzień 2024 – 141,08 zł