Krew 0 spada na zero

- Apelujemy do osób z grupą krwi O Rh minus o zgłoszenie się w celu oddania krwi. Krew jest pilnie potrzebna w szpitalach naszego województwa – taki komunikat na swoich stronach zamieściło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Przypomnijmy. Aktualne zapotrzebowanie na krew zawsze można sprawdzać tutaj. Krwiodawstwo w Elblągu znajduje się przy ul. Bema 80. Rejestracja odbywa się telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godz. 12-14, tel. 55 235 22 13.

- Dawca jednorazowo może oddać tylko 450 ml krwi pełnej. A przy skomplikowanych operacjach zużywa się czasami nawet kilka litrów krwi. Dawca poza krwią pełną może oddać także pojedyncze składniki krwi (np. krwinki płytkowe, krwinki czerwone i osocze) – podaje Ministerstwo Zdrowia. - Zapotrzebowanie na krew występuje przez cały rok. Centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa zawsze zabezpieczają przypadki nagłe. Niemniej jednak często muszą ograniczać wydawanie krwi do planowanych zabiegów operacyjnych i w części przypadków, które nie wymagają natychmiastowego przetoczenia – przypominają strony rządowe. Jak czytamy, jedną z przyczyn niedoborów krwi jest nierównomierny rozkład procentowy poszczególnych grup krwi w populacji. Dla przykładu, grupę krwi A Rh + (plus) ma ok. 33 proc. społeczeństwa w Polsce, a grupę AB Rh – (minus) – jedynie ok. 1 proc.

Krew to lek, którego nie da się wyprodukować ani zastąpić. Zostając krwiodawcą można bezpośrednio zaangażować się w ratowanie zdrowia i życia innych.