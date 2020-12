Książkowo, dla młodzieży, przez internet

Obecny czas dla wielu młodych osób, w tym nas, jest bardzo trudny. Wielu nastolatkom brakuje kontaktu z rówieśnikami, wielu dotyka poczucie samotności. W związku z tym jako Młodzieżowa Rada Miasta Elbląg organizujemy niecodzienną akcję. By wyjść naprzeciw oczekiwaniom młodzieży związanym z obecnymi problemami nastolatków, postanowiliśmy utworzyć Dyskusyjny Klub Książki.

Ofertę kierujemy do uczniów starszych klas szkół podstawowych i uczniów szkól średnich. Spotkania będą się odbywać co 2-3 tygodnie za pomocą platform internetowych. Wiemy, że czytanie książek nie jest dla wielu osób czymś pasjonującym, aczkolwiek taka forma spędzania czasu jest szansą na poznanie nowych znajomych. Cały DKK będzie odbywał się zdalnie, zapisy przyjmowane są za pomocą ankiety znajdującej się na facebookowej stronie naszej Rady. W razie pytań prosimy kontaktować się z nami przez Facebooka.

Gorąco do tego zachęcamy, gdyż miłe rozmowy przy książkach online to lepszy sposób spędzania czasu niż samotne załamywanie się. Jeżeli DKK spotka się z odzewem naszych rówieśników, to ruszymy z kolejnymi, podobnymi inicjatywami.

Życzymy również szczęśliwego nowego roku wszystkim Czytelnikom PortElu.