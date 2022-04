Kwestowali na rzecz elbląskiego hospicjum

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią wróciła akcja Pola Nadziei. To jedna z okazji, by wspomóc działalność Hospicjum Elbląskiego. W sobotę (23 kwietnia) odbyły się kwesty wolontariuszy w kilku elbląskich marketach. Zobacz zdjęcia.

Pola Nadziei są organizowane w Elblągu od 2004 roku. Do tegorocznej akcji zgłosiło się trzydzieści placówek edukacyjnych.

- To program zainicjowany przed laty przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga. Co roku we wrześniu i październiku w ramach akcji sadzone są żonkile, bo żonkil jest symbolem nadziei. Wiosną, kiedy kwiaty kwitną, odbywają się akcje, których celem jest wsparcie opieki nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi dziećmi i dorosłymi, a także szeroko pojęta edukacja. Ta akcja to naprawdę dobra lekcja empatii - przypomina Anna Podhorodecka z Elbląskiego Hospicjum.

Akcja rozpoczęła się w sobotę kwestą w sklepach: E. Leclerc, Kaufland i w Centrum Handlowe Ogrody.

- Każdego roku wspieram nasze hospicjum. Jest ono dla mnie instytucją wiarygodną, która robi dużo dobrego. Do tej pory żaden z członków mojej rodziny nie musiał korzystać z ich opieki. Nigdy jednak nie wiadomo, czy tak nie będzie w przyszłości – mówi elblążanka pani Elżbieta Wąsowska, która wrzuciła w sobotę datek do hospicyjnej puszki.

Hospicjum wsparła również pani Ania, 22 - latka z Elbląga.

- Moja ciocia miała raka płuc, odeszła w elbląskim hospicjum. Miała bardzo dobrą opiekę – mówi młoda elblążanka.

Jak podkreśla dr Wiesława Pokropska, zebrane środki będą przeznaczone przede wszystkim na finansowanie tzw. pobytu dziennego w hospicjum.

- Głównym celem akcji jest uwrażliwienie ludzi na osoby chorujące, zwłaszcza chorujące onkologicznie. Dziękujemy za każdą złotówkę. Potrzeb jest wiele, rozpoczęliśmy już pobyty dzienne w hospicjum. To nie jest świadczenie finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, więc pieniądze przeznaczymy przede wszystkim na finansowanie pobytu dziennego. W oddziale czy hospicjum domowym też jest wiele potrzeb - mówi dr Wiesława Pokropska.

Środki zebrane podczas poprzednich akcji posłużyły do rozbudowania i wyremontowania domu hospicyjnego. Patronat nad elbląskimi Polami Nadziei 2022 objęli: prezydent Elbląga Witold Wróblewski i nadleśniczy Nadleśnictwa Elbląg Mariusz Potoczny.

Program tegorocznych Pól Nadziei