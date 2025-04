Ławki od targowiska do Brzozowej

Ilustracja do tekstu, fot. red.

Mieszkańcy zwrócili się do jednego z radnych z pomysłem, by od targowiska miejskiego do ulicy Gwiezdnej ustawić ławki. Co na to władze miasta?

Jak wskazuje w swojej interpelacji radny Karol Bidziński (KO), obszar o którym mowa charakteryzuje się dużym ruchem pieszym, szczególnie w okresach handlowych, a ławki przydadzą się mieszkańcom podczas zakupów czy spacerów. - Brak odpowiednich miejsc do wypoczynku, zwłaszcza dla osób starszych, rodziców z dziećmi i osób z ograniczoną mobilnością, stanowi wyraźny problem. W związku z tym proszę o rozważenie możliwości zamontowania ławek w tym miejscu - wskazuje radny. Na pismo odpowiedziała wiceprezydentka Katarzyna Wiśniewska. - Po wstępnej analizie terenu w zakresie bliskości zabudowań przy pasie drogowym, gęstości nasadzeń oraz położenia sieci podziemnych, przychylam się do wniosku o montaż ławek przy ulicy Płk. Stanisława Dąbka na odcinku od ulicy Brzozowej do Targowiska Miejskiego - czytamy w jej odpowiedzi na interpelację. Prace zostaną zaplanowane w II kwartale tego roku, po zakupie ławek oraz przeprowadzeniu konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej w celu określenia dokładnej lokalizacji ich montażu.

red.