Licytuj lokalnie dla WOŚP

Zbliża się kolejny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ruszyły już lokalne licytacje na Allegro.

Ubrania, gadżety, upominki, talony na usługi i wiele, wiele więcej. Jak co roku Orkiestra gra także dzięki aukcjom na Allegro. Na tej platformie zakupowej wśród "elbląskich" aukcji znajdziemy już m. in. pas judo z podpisem Waldemara Legienia, vouchery, książki, obrazy, sprzęt sportowy i wiele innych.

Jak co roku w licytacje włączył się również portEl. Można powalczyć m. in. o trzy tegoroczne kalendarze Fotki Miesiąca, których nigdzie nie można kupić (tu link do jednej z licytacji), a także o artykuł sponsorowany na naszej stronie.

Tegorocznym celem WOŚP-u jest wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej. Ostatnio Elbląg zebrał w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 787 482,12 zł i był to miejski rekord. W 32. Finale WOŚP pod hasłem "Płuca po pandemii" wzięło udział ponad 50 elbląskich sztabików i 420 wolontariuszy. 33. Finał odbędzie się 26 stycznia 2025 roku.