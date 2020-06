Logistycy podarowali radość dzieciom

Z okazji Dnia Dziecka żołnierze 16. Pułku Logistycznego w Elblągu podarowali słodycze i zabawki podopiecznym placówek opiekuńczych i wychowawczych. Był też pokaz musztry paradnej oraz sprzętu wojskowego. Tak logistycy rozumieją swoją służbę, tak też podpowiada im serce. - Dla uśmiechu dziecka warto zrobić wszystko - zapewniają.

Patriotyzm to postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej Ojczyźnie oraz chęci ponoszenia za nią ofiar i gotowości do jej obrony. To także więź oraz solidarność z narodem i społecznością, także lokalną. Doskonale wiedzą o tym i każdego dnia budują więzi elbląscy logistycy. Szczególnie na sercu leży im dobro najmłodszych.

- Zawsze chętnie gościliśmy na terenie naszej jednostki młodych elblążan – mówi płk Piotr Pankowski, dowódca 16. Pułku Logistycznego w Elblągu. – Prezentowaliśmy sprzęt wojskowy, odbywał się pokaz musztry. Dzieci bardzo lubią takie spotkania z żołnierzami, a my lubimy, gdy maluchy nas odwiedzają. Nie tracą bowiem na aktualności słowa pedagoga Janusza Korczaka: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – podkreśla dowódca.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka logistycy również chcieli sprawić radość najmłodszym elblążanom. Niestety, czas epidemii COVID-19 uniemożliwia otwarcie bram kompleksu wojskowego przy ul. Łęczyckiej. Znalazło się jednak rozwiązanie na ten trudny czas.

- Przestrzegając oczywiście zaleceń higieniczno-sanitarnych, przekazaliśmy paczki ze słodyczami dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Bema, Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi przy ul. Kasprzaka - mówi płk Piotr Pankowski. - Z dużą radością odwiedziliśmy te placówki po raz kolejny. Wcześniej nasi żołnierze przekazali siostrom środki ochrony bezpośredniej, tak potrzebne w czasie pandemii. Ponadto z okazji Dnia Dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Chrobrego w Elblągu oraz w podobnej - "Mój dom" - w Ornecie - odbył się pokaz musztry paradnej oraz pokaz sprzętu wojskowego. Dzieciom bardzo podobała się nasza wizyta, a dla nas to duża radość, bo „Beatus, qui prodest, quibus potest”, czyli Szczęśliwy jest ten, który pomaga, komu może – mówi dowódca 16 plog.

Podczas odwiedzin u najmłodszych elbląskim logistykom towarzyszyli żołnierze WOT.