Mapa second handów w odpowiedzi na fast fashion

O projekcie Second Heart realizowanym w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii niedawno pisaliśmy, ale od tego czasu inicjatywa ukazująca zagrożenia modowego konsumpcjonizmu zdążyła się rozwinąć o kolejne ciekawe pomysły. Autorki inicjatywy przygotowały mapę second handów i kontenerów PCK.

Second Heart to projekt Oli, Mai, Laury i Eweliny, które uczestniczą w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii.

- Nasz projekt ma na celu uświadamianie społeczeństwa na temat fast fashion i konsumpcjonizmu. Organizujemy różne wydarzenia i prelekcje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, na których omawiamy zagrożenia z tym związane – podkreślały dziewczyny w rozmowie z portEl.pl.

Ich projekt ciągle się rozwija, kolejnym ciekawym elementem są m. in. mapy second handów i pojemników PCK.

- Nasz zespół stworzył mapy z oznaczeniami, gdzie znajdują się second-handy oraz kontery PCK, co ma pomóc mieszkańcom Polski, którzy chcą kupować używane rzeczy lub oddać rzeczy w dobrych rękach. Second-handy to miejsca, gdzie można kupić używane rzeczy w dobrym stanie, np. ubrania, meble, sprzęt AGD czy książki. Dzięki takim sklepom można zaoszczędzić pieniądze i przyczynić się do ochrony środowiska poprzez przedłużenie żywotności już wyprodukowanych przedmiotów – podkreślają członkinie Second Heart.

Źródło: profil FB Second Heart

- Kontery PCK, czyli kontenery Polskiego Czerwonego Krzyża, są z kolei miejscami, gdzie można oddać rzeczy, których już nie potrzebujemy, a które wciąż mogą być przydatne dla innych ludzi. W kontenerach PCK zbierane są głównie ubrania, obuwie, koce i pościel, ale także sprzęt medyczny i książki. Dzięki tym mapom mieszkańcy Polski będą mieli łatwiejszy dostęp do informacji o second-handach i kontenerach PCK w ich okolicy, co może przyczynić się do zmniejszenia ilości rzeczy wyrzucanych do śmieci i poprawy kondycji naszego środowiska – podają dziewczyny na nowej stronie internetowej, na której można zapoznać się ze wspomnianymi mapami.

- Fast fashion to toksyczny trend, który pojawił się na świecie, polegający na tym, że ludzie kupują ubrania w dużych ilościach, często niskiej jakości, wciąż pojawiają się nowe kolekcje takich ubrań w związku z szybko zmieniającymi się trendami. Ludzie noszą je przez kilka tygodni, a potem wyrzucają je i kupują kolejne i kolejne... - mówiła w rozmowie z portEl.pl Ewelina z Second Heart. W planach członkiń inicjatywy jest m. in. przeprowadzanie kolejnych warsztatów i prelekcji dla uczniów. O zagrożeniach związanych z fast fashion informują ciągle w swoich mediach społecznościowych.