Marnowanie to zło, przyjdź na festyn ZUO

Nie marnuj, napraw, wymień – to hasło festynu, ktory organizuje Zakład Utylizacji Odpadów 11 czerwca. Dziś (2 czerwca) w Urzędzie Miejskim Odbyła się konferencja poświęcona temu wydarzeniu.

Festyn ZUO ma na celu promowanie "gospodarki o obiegu zamkniętym", a więc takiej, która ma na celu ochronę środowiska i racjonalne korzystanie z zasobów. Dawniej wydarzenie odbywało się pod nazwą Elbląskich Dni Recyklingu, ich organizację w ostatnim czasie zakłócił jednak koronawirus. Na dzisiejszym briefingu prasowym o nadchodzącej imprezie na placu Jagiellończyka (11 czerwca) i sprawach związanych z gospodarką odpadami mówili prezydent miasta i przedstawiciele Zakładu Utylizacji Odpadów.

- Jako Elbląg jesteśmy zaliczani do miast zielonych i od wielu lat realizowane są działania dotyczące selektywnej zbiórki odpadów, edukacji ekologicznej - mówił podczas dzisiejszego spotkania Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. Przypomniał m. in. o nowym Zielonym Budżecie i zaprosił mieszkańców do udziału w czerwcowym festynie.

Idea festynu jest prosta. Za przyniesione odpady w czasie imprezy będzie można otrzymać rośliny (m. in. cyprysy i tuje, pelargonie, petunie, dalie, werbeny, niagary...) lub pojemniki na bioodapdy i gadżety.

- Jest cały regulamin, określone zasady za ile kg przyznajemy punkty, a punkty będziemy wymieniać na rośliny (zasady i punktacja tutaj - red.) - mówił o festynie dyrektor ZUO Andrzej Lemanowicz. Podkreślił, że to już 13. takie wydarzenie organizowane przez zakład. Wskazywał na zmieniające się przepisy w zakresie gospodarki odpadami, stąd w kolejnej edycji wydarzenia przełożono akcent właśnie na gospodarkę obiegu zamkniętego. – Chodzi o to, by te rzeczy, których używamy, jak najpóźniej trafiały do recyklingu – mówił o ochronie środowiska. Poruszył też kwestie dotyczące ekoprojektowania czy odnawialnych źródeł energii. Przybliżył też pokrótce plan festynu.

Jak więc będzie wyglądała ta miejska impreza? Przygotowano na nią ok. 4000 tys. sztuk roślin, a oprócz tego pojemniki, wiaderka i gadżety związane ze zbiórką bioodpadów. Odpady będzie można wymieniać w godz. 10-14. Będzie też możliwość wymieniania używanych rzeczy w dobrym stanie między mieszkańcami, od książek i zabawek po rowery czy wózki dla dzieci. Zaplanowano też występy artystyczne, gry i zabawy, warsztaty dot. segregacji dla młodzieży, konkursy ekologiczne czy zabawy dla najmłodszych...

Przypomnijmy. Gospodarka o obiegu zamkniętym, circular economy "jest koncepcją gospodarczą, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Idea ta uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu, zaczynając od jego projektowania, poprzez produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania" – jak podają strony rządowe.