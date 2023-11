Miasto szykuje świętowanie

Elbląski samorząd szuka firmy, która zorganizuje jarmark podczas tegorocznych Świątecznych Spotkań Elblążan. Realizacją zadania zainteresowany jest jeden przedsiębiorca.

Świąteczne Spotkania Elblążan zaplanowano na 9-10 grudnia. Jak co roku wydarzenie odbędzie się na starówce. Wyłoniona w przetargu firma ma w związku z tą imprezą zadbać m. in. o: "przygotowanie merytoryczne i formalnoprawne wraz z opracowaniem regulaminu jarmarku, cennika oraz formularza wystawcy", "zorganizowanie biura jarmarku z dostępnym telefonem informacyjnym, z 8 godzinną obsługą od dnia podpisania umowy do dnia 12.12.2023 r."; "zapewnienie minimum 55 wystawców na każdy dzień jarmarku", "rejestrację wystawców, pobór opłat za udział w jarmarku zgodnie z tabelą opłat przekazaną przez Zamawiającego" i szereg podobnych spraw organizacyjnych, łącznie z zadbaniem o dostęp energii elektrycznej, właściwą organizację ruchu, przygotowanie gadżetów, odpowiednią oprawę wizualną na starówce etc.

Jedynym kryterium branym pod uwagę w postępowaniu jest cena, termin składania ofert upłynął dziś, tzn. 7 listopada. Wpłynęła jedna oferta, na nieco ponad 77 tys. zł brutto, którą teraz będą analizować urzędnicy.