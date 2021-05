Miejskie fontanny startują w Dzień Dziecka

Po sezonie przerwy, 1 czerwca uruchomione zostaną wszystkie miejskie fontanny. Prace przygotowawcze już prowadzi spółka miejska EPWiK. Poniżej prezentujemy praktyczne informacje o trzech elbląskich fontannach i miejskim poidełku na Starym Mieście.

Fontanna posadzkowa przy ul. Mostowej (na skwerze katedralnym)

Fontanna będzie czynna sezonowo od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 22.00, a w soboty i niedziele do 24.00.

• godz. 9.00 -18.00 – praca dzienna (co godzinę będą się odbywały dziesięciominutowe pokazy)

• godz. 18.00 - 22.00 – praca popołudniowo-wieczorna (co godzinę będą się odbywały dwudziestominutowe pokazy, w tym z efektami świetlnymi)

Wyłączenie fontanny jest planowane na koniec września 2021 r.

Przypominamy!

Prosimy o zachowanie ostrożności na mokrej posadzce i nie wrzucanie w szczeliny fontanny drobnych śmieci (papierków i niedopałków papierosów). W ubiegłych sezonach, poza naniesionym piaskiem, to właśnie drobne papierki i niedopałki były jedną z przyczyn zapchania pomp.

Drugim obiektem, który znajduje się na granicy Starego Miasta i centrum, jest powstała w 1908 roku zabytkowa fontanna zlokalizowana na Placu Słowiańskim. Zamontowane w fontannie urządzenia odpowiadające za jej pracę są starego typu; oznacza to, że spadek poziomu wody, spowodowany jej stopniowym wyparowywaniem i rozchlapywaniem poza misę, może być przyczyną przerw w obiegu wody. Dopiero gdy pompa podniesie lustro wody, fontanna ponownie rozpoczyna swoją pracę.

Fontanna zlokalizowana przy ulicy 1 Maja, z racji położenia można ją roboczo nazwać fontanną centralną. Do zapełnienia jej zbiornika potrzebne jest 316 m3 wody. Bieżącą jej eksploatacją i konserwacją, w tym spuszczaniem i napełnianiem niecki wodą, zajmuje się EPWiK Sp. z o.o. Podczas standardowego czyszczenia i wymiany wody w fontannie najczęściej znajdowane są: butelki plastikowe, worki, kartoniki po napojach, części ubrań i inne odpady, które zatrzymują się na elementach fontanny. Dlatego, tak jak w przypadku fontanny posadzkowej, apelujemy o utrzymywanie porządku wokół fontanny centralnej, tym bardziej, że w obrębie Skweru Mariana Sawicza również ustawione są kosze na śmieci. Przypominamy również, że w fontannie przy ulicy 1 Maja obowiązuje zakaz kąpieli. Nie posiada ona odpowiednich wejść, nie jest wyposażona filtry, a dysze które są zainstalowane na dnie mogą być niebezpieczne dla osób próbujących wchodzić do fontanny.

Jak to pracuje?

Wszystkie trzy fontanny pracują w obiegu zamkniętym, co oznacza, że raz napełniona fontanna korzysta z tej samej wody. Dodatkowo fontanna posadzkowa na skwerze katedralnym wyposażona jest w specjalne filtry, które podczyszczają i uzdatniają krążącą wodę. Wymiana wody w fontannach odbywa się w zależności od potrzeb. Tak jak już wspomniano powyżej, bieżącą konserwację wszystkich fontann prowadzi Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Poidełko

W ubiegłych latach urządzenie zlokalizowane na ścianie przedproża budynku na rogu ulic Stary Rynek i Garbary zostało wyposażone w specjalny kranik odcinający wodę i jako poidełko jest czynne sezonowo, od początku maja do końca września (w tym roku poidełko zostanie uruchomione 1 czerwca).