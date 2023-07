Miesięczny bilet dla psa

Pani Ewa apeluje o zmiany w regulaminie przewozu zwierząt miejską komunikacją (fot. JK)

- Dlaczego nie mogę kupić w Elblągu biletu miesięcznego na komunikację miejską na mojego psa? Jeżdżę z nim codzienne na działkę i niestety muszę codziennie kupować dla niego bilet normalny, bo pies jest za duży, by trzymać go na rękach – z takim problemem do naszej redakcji zgłosiła się pani Ewa, nasza Czytelniczka. Co na to Zarząd Komunikacji Miejskiej?

Dla pani Ewy jej pies to najwierniejszy towarzysz życia. Nasza Czytelniczka każdą wolną chwilę spędza na swojej ogrodowej działce na Bielanach, codziennie jeździ na nią autobusem, zabierając ze sobą psa. - W regulaminie komunikacji miejskiej za psa nie trzeba płacić, gdy trzyma się go na rękach. Mój jest za duży, bym tak mogła zrobić. W efekcie muszę za niego płacić bilet normalny, a dla emerytki to spory koszt, bo jeździmy na działkę codziennie. Jak kupię ulgowy, to zapłacę karę – mówi pani Ewa. – Pytałam się kierowców i kontrolerów, dlaczego nie ma możliwości kupienia biletu miesięcznego na psa. Przecież to byłoby logiczne – skoro ktoś jeździ codziennie komunikacją miejską i ma bilet miesięczny dla siebie, to dlaczego nie można byłoby mieć takiego biletu dla zwierząt, które razem z nami codziennie w ten sposób podróżują? – pyta pani Ewa. Zarząd Komunikacji Miejskiej w odpowiedzi na nasze pytanie w tej sprawie zaznacza, że oficjalnie nikt z takim problemem do nich się nie zgłosił. – Obowiązujące w Elblągu przepisy dotyczące przewozu zwierząt w pojazdach publicznego transportu zbiorowego są swego rodzaju standardem – podobne przepisy obowiązują w wielu miastach w Polsce. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wprowadzonymi uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu – przewóz większych rozmiarów psa wymaga skasowania biletu jednorazowego normalnego stosownie do obowiązującej strefy. Warto przy tym przypomnieć, że każdy podróżujący z nami pies powinien posiadać założony kaganiec – informuje Michał Górecki z ZKM w Elblągu. I dodaje: - Być może dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie możliwości wnoszenia opłaty za przewóz pupila poprzez bilet okresowy na okaziciela. Wymaga to jednak zmiany przepisów w uchwale Rady Miejskiej – dodaje. Z pewnością wśród radnych są miłośnicy zwierząt. Może dzięki publikacji tego krótkiego artykułu pochylą się na tym problemem i w najbliższym czasie przedyskutują możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie przewozów komunikacją miejską? Co Czytelnicy sądzą o tym pomyśle? Zapraszamy do merytorycznej dyskusji.

red.