Mieszkańcy pytają o remont Janowskiej

Fot. TB

Do naszej redakcji ponownie zgłosili się mieszkańcy ulicy Janowskiej. Wskazują na fatalny stan tej ulicy i chodników. Co na to władze miasta?

Fot. TB Od naszej Czytelniczki dowiadujemy się m. in., że np. osobom poruszającym się na wózku bardzo trudno jest jechać po zniszczonych i nierównych chodnikach, tym bardziej, że bywają one zastawione pojazdami. Zwróciliśmy się z pytaniami do Urzędu Miejskiego, czy dla Janowskiej są zaplanowane prace, które wyeliminują problemy mieszkańców. - W tegorocznym budżecie kompleksowy remont ul. Janowskiej nie został ujęty. Natomiast ze względów bezpieczeństwa, w ramach bieżącego utrzymania dróg Departament Zarząd Dróg w miarę możliwości finansowych będzie prowadzić doraźne naprawy i remonty najbardziej uszkodzonych miejsc. Te prace wstępnie zaplanowano na przełom kwietnia i maja – podkreśla Jacek Żukowski z zespołu prasowego Biura Prezydenta Miasta. Dodaje, że Zarząd Budynków Komunalnych, który administruje terenem przyległym do budynku przy ul. Janowskiej 21, prowadzi obecnie rozmowy z zarządcą reprezentującym wspólnotę mieszkaniową na temat dzierżawy tego terenu oraz organizacji ruchu. - W ten sposób wspólnota będzie mogła zagospodarować ten teren m.in. na potrzeby parkingowe. Dzięki temu mieszkańcy nie będą parkować bezpośrednio na chodniku, a to jest jedną z głównych przyczyn uszkodzeń ciągu pieszego przy tym budynku – wskazuje Jacek Żukowski.

TB