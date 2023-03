Mieszkaniec kontra władze miasta w sprawie ronda na Łęczyckiej

– Budowane na ul. Łęczyckiej rondo jest tak zaprojektowane, że nie będzie zachowana przepisowa widoczność z sąsiadujących z nim zjazdów, między innymi z mojej posesji – uważa pan Tomasz, mieszkaniec Elbląga, który interweniuje w tej sprawie u władz miasta i w naszej redakcji. – Projekt ronda jest zgodny z przepisami, co dwukrotnie potwierdził projektant – odpowiada wiceprezydent Elbląga.

Pan Tomasz (nazwisko do wiadomości redakcji - red.) mieszka tuż przy powstającym rondzie na ul. Łęczyckiej, które jest częścią pierwszego etapu budowy nowej ulicy Wschodniej. Wielokrotnie interweniował u władz miasta w sprawie inwestycji, twierdząc że jest ona zaprojektowana niezgodnie z prawem.

- Domagam się, by projekt był zgodny z przepisami prawa. Rondo w tym kształcie i w tym miejscu nie zapewni zgodnej z przepisami widoczności ze zjazdu. Z mojej posesji i z sąsiednich nie będzie dobrze widać nadjeżdżających pojazdów. Na dodatek wjazd na rondo i separatory będą zaczynać się na wysokości wjazdu z mojej posesji, więc wychodzi na to, że będę mógł wyjechać na ul. Łęczycką tylko w prawo, nadkładając drogi – uważa pan Tomasz.

Elblążanin chciałby wytyczyć nowy wyjazd ze swojej posesji, który nie prowadziłby bezpośrednio na ul. Łęczycką i ja twierdzi, proponował władzom miasta taką zamianę gruntów, by było to prawnie i technicznie możliwe. Domagał się też budowy chodnika od ronda do jego posesji, by zapewnić sobie i swojej rodzinie większe bezpieczeństwo. Jak twierdzi, jego propozycje zostały przez władze miasta odrzucone.

Na nasze pytania w tej sprawie odpowiedział Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga. Poinformował, że pan Tomasz uczestniczył w spotkaniach na terenie budowy z wykonawcą robót, inżyniera kontraktu a także w spotkaniach w Urzędzie Miejskim, na których „udzielane były odpowiedzi na wszystkie zapytania i wątpliwości Pana Tomasza”.

- Projektant w czasie opracowania dokumentacji projektowej oraz na wniosek Miasta dwukrotnie sprawdzał i dwukrotnie potwierdził, że zaprojektowane rozwiązania są prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami w tym w zakresie. Zgodnie z opracowaną dokumentacją będzie możliwość wyjazdu z przedmiotowej posesji Pana Tomasza w lewo w stronę centrum Elbląga i skrętu w prawo w stronę cmentarza Dębica – informuje wiceprezydent Janusz Nowak.

Jak informuje wiceprezydent, nasz Czytelnik nie złożył formalnego wniosku w ratuszu w sprawie zamiany gruntów.

- W trakcie rozmów na budowie Pan Tomasz wskazywał, że wg jego opinii część jego działki powinna zostać przejęta na potrzeby realizacji inwestycji drogowej z ewentualną zamianą na część działki Miasta sąsiadującą z tą nieruchomością. Projektant potwierdził, że przyjęte rozwiązania projektowe są prawidłowe i nie wymagają przejmowania części działki Pana Tomasza i wydatkowania dodatkowych pieniędzy z budżetu Miasta – odpowiada Janusz Nowak.

Czy jest chociaż szansa na wybudowanie chodnika od ronda do posesji naszego Czytelnika?

- Posesja przy ul. Łęczyckiej 32 w stanie przed przebudową nie posiadała dojścia w formie chodnika. Zagospodarowanie przedmiotowej działki nie stanowi terenów zabudowy mieszkaniowej – informuje wiceprezydent Nowak, dodając że wykonawca przebuduje zjazd do posesji pana Tomasza zgodnie z projektem.

- Wykonawca w trakcie spotkań w terenie proponował Panu Tomaszowi wariant dodatkowego dojścia do posesji, jednak Pan Tomasz nie wystąpił z inicjatywą formalną. Wybudowanie dodatkowego dojścia pieszego do posesji przy ul. Łęczyckiej 32 może zostać rozpatrzone po złożeniu oficjalnego wniosku przez właściciela posesji do Zarządcy Drogi i uzyskaniem warunków technicznych w tym zakresie – dodaje Janusz Nowak.

Elblążanin domagał się również od wojewody warmińsko-mazurskiego, by ten uchylił zezwolenie na prezydenta Elbląga na budowę ul. Wschodniej. Wojewoda decyzją z 10 marca 2023 roku przyznał rację prezydentowi i zażalenie mieszkańca odrzucił.

Pan Tomasz twierdzi, że nie składa broni w tej sprawie.

- Zwrócę się do inspekcji budowlanej, która powinna stwierdzić, że ten projekt nie jest zgodny z przepisami prawa – zapowiada elblążanin.

Dodajmy, że ul. Wschodnia (jej pierwszy etap do leśniczówki Dębica) wraz z rondem na ul. Łęczyckiej ma być gotowa do czerwca tego roku.